Ngọc Sơn lên tiếng về tin đồn sau 34 năm

25/05/2026 21:05 GMT+7

Trong đoạn clip vừa được đăng tải trên trang cá nhân, ca sĩ Ngọc Sơn có những chia sẻ về thông tin tiêu cực liên quan đến mình suốt nhiều năm qua.

Nói về tin đồn ăn chơi thác loạn lan truyền trên mạng xã hội, Ngọc Sơn lên tiếng phủ nhận. Nam ca sĩ cho biết khi thông tin này lan truyền suốt mấy chục năm qua đã khiến nhiều khán giả của ông hoang mang. “Tôi buồn lắm, sống như trong địa ngục tâm hồn, nhưng không muốn giải thích và chịu một mình thôi. Nhưng sau 34 năm, tôi chọn giải thích vì đại gia đình”, ông nói.

Ngọc Sơn khẳng định thông tin từng tổ chức sinh nhật thác loạn là không có. Ông cho biết bản thân sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm, thậm chí chấp nhận việc cấm hát vĩnh viễn nếu nói sai. “Chuyện này đại gia đình còn mơ hồ, không biết. Sau đó những tin đồn trên mạng tha hồ chửi tôi, khiến khán giả buồn lắm”, ông nói.

Đồng thời, Ngọc Sơn khẳng định việc ông lên tiếng chia sẻ vì muốn khán giả hiểu rõ, chứ “những điều giải thích ở đây không phải vì tôi hơn thua với ai”.

Cách đây không lâu, Ngọc Sơn bị réo tên trên mạng xã hội vì nhiều người cho rằng ông liên quan đến việc dùng chất cấm. Sau đó, nam nghệ sĩ livestream phủ nhận, đồng thời ghi lại quá trình đi kiểm tra để chứng minh. "Showbiz không phải ai cũng sử dụng chất kích thích đâu. Nhiều người rất tốt và rất khỏe mạnh”, Ngọc Sơn chia sẻ.

Ngọc Sơn khẳng định bản thân sống lành mạnh, luôn cố gắng đáp lại tình cảm của đại gia đình. Ông nêu quan điểm: “Từ xưa giờ tôi bị đồn nhiều rồi, chỉ cười vui vẻ. Tôi hoan hỷ, không giận ai. Tôi dạy học trò là bao nhiêu người chửi mình, nhưng còn hàng triệu người thương mình, tại sao không tính cái đó mà chỉ nhìn vào cái phiến diện thôi”, ông bày tỏ thêm.

Ở tuổi U.60, Ngọc Sơn vẫn tất bật với các hoạt động nghệ thuật. Ngoài tham gia biểu diễn, ông còn ngồi ghế nóng các cuộc thi âm nhạc. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ tình yêu thương của khán giả là nguồn động lực để bản thân cố gắng làm nghề.

