Ngọc Sơn đi xét nghiệm ma túy, tuyên bố bỏ nghề nếu dương tính

Chiều 22.5, ca sĩ Ngọc Sơn có buổi livestream trên fanpage “Đại gia đình Ngọc Sơn” thu hút sự chú ý từ dư luận. Nam danh ca cho biết ông muốn trực tiếp lên tiếng để khán giả không tiếp tục hoang mang trước những thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội.

Theo phiếu kết quả xét nghiệm được Ngọc Sơn công khai, nam danh ca âm tính với các chất kích thích gồm morphin, codein, heroin, marijuana và amphetamin. Xét nghiệm được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định vào chiều 22.5.

Kết quả xét nghiệm ma túy của ca sĩ Ngọc Sơn Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, ca sĩ Ngọc Sơn cho biết thực hiện xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra chất kích thích và phải chờ gần 1 tiếng đồng hồ mới có kết quả. “Đây là test đợi 1 tiếng mới xong. Vì thực sự khác với những test bình thường là 3 ngày là hết, còn cái này là mấy tháng sau nếu có một cái gì trong đó là sẽ bị dính liền”, ông nói.

Bên cạnh việc công bố kết quả xét nghiệm, ca sĩ Ngọc Sơn còn thẳng thắn chia sẻ về nguyên tắc sống suốt nhiều năm qua. Nam nghệ sĩ tiết lộ, ông từng không ít lần được kiểm tra nồng độ cồn ngẫu nhiên khi tự lái xe về nhà sau các sự kiện và kết quả "luôn tuyệt đối chuẩn mực".

Để giữ vững lối sống lành mạnh này, Ngọc Sơn cho biết luôn đặt ra ranh giới nghiêm ngặt cho bản thân trong mọi cuộc vui hay những buổi gặp gỡ đối tác. Ông sẵn sàng khước từ mọi lời mời rượu bia hay chất kích thích bằng thái độ kiên quyết nhưng đầy lịch sự: “Ngọc Sơn có thể chắp tay xin không uống, không thử bất cứ món gì và không uống bất cứ thứ gì, dù chỉ một chút để uống chào”.

Ngọc Sơn sẵn sàng tự phạt 10 tỉ đồng và giải nghệ nếu dương tính chất kích thích

Đáng chú ý, Ngọc Sơn còn tuyên bố mạnh mẽ rằng nếu bản thân dương tính với chất kích thích hoặc vi phạm nồng độ cồn, ông sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật. “Ngọc Sơn khẳng định với đại gia đình rằng từ nay đến mãi mãi về sau, tấm thân nhỏ bé có một nồng độ cồn xin phạt 10 tỉ. Và nếu dương tính với những chất kích thích thì cả đời bỏ nghề luôn”, ông khẳng định.

Ngọc Sơn trực tiếp cầm phiếu xét nghiệm, công khai kết quả ẢNH: NVCC

Bên cạnh việc bảo vệ hình ảnh cá nhân, nam nghệ sĩ cũng chia sẻ mong muốn trở thành tấm gương tích cực cho đàn em trong nghề. Theo ông, không phải nghệ sĩ nào trong showbiz cũng liên quan đến chất kích thích như những định kiến đang lan truyền trên mạng xã hội. “Showbiz không phải ai cũng sử dụng chất kích thích đâu. Nhiều người rất tốt và rất khỏe mạnh”, Ngọc Sơn bày tỏ.

Trước đó, theo số liệu từ Google Trends, loạt từ khóa liên quan đến Ngọc Sơn tăng vọt trên công cụ tìm kiếm. Cụ thể, từ khóa "anh ba Ngọc Sơn" tăng 2.950%, từ khóa "anh ba" tăng 1.450%, từ khóa "anh 3 Ngọc Sơn" tăng 1.050%, từ khóa "danh ca Ngọc Sơn" tăng hơn 500%... Điều này cho thấy mức độ quan tâm lớn của công chúng dành cho giọng ca Đêm cuối trong những ngày qua.

Sau khi kết quả xét nghiệm được công khai, nhiều khán giả để lại bình luận động viên và bày tỏ sự ủng hộ đối với cách phản hồi thẳng thắn của nam danh ca. Không ít người cho rằng việc trực tiếp livestream đi xét nghiệm giữa thời điểm nhạy cảm là động thái hiếm thấy của một nghệ sĩ Việt trước những tin đồn trên mạng xã hội.

Ở tuổi U.60, Ngọc Sơn vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi nguồn năng lượng dồi dào. Nam danh ca cho biết sức khỏe hiện tại đến từ nhiều năm duy trì kỷ luật rèn luyện nghiêm ngặt. Hằng ngày, ông đều dành thời gian vận động cường độ cao với nhiều bộ môn khác nhau như hít đất hàng trăm cái, tập gym, luyện võ thuật và chơi bóng bàn. Nam ca sĩ còn hài hước chia sẻ bản thân hiện tại “khỏe hơn cả ngày xưa, khỏe một cách khủng khiếp".