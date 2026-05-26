Duy Mạnh: Nếu Cầm sai, các bạn cứ 'ném đá'

Duy Mạnh hợp tác cùng con gái

Những năm gần đây, Duy Mạnh trở lại hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ cũng như chịu khó cập nhật xu hướng âm nhạc của giới trẻ. Sự thay đổi này của Duy Mạnh không chỉ vì để thấu hiểu con gái mà anh cũng muốn đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với GenZ. Tham gia mini talkshow của Báo Thanh Niên, Duy Mạnh và con gái đã có những chia sẻ về dự án âm nhạc chung cũng như góc nhìn đối với giới giải trí.

Trong E.P Vì tình yêu mà em trân trọng, Duy Mạnh nhờ Cầm thể hiện ca khúc cùng tên và đây cũng là bài hát hai cha con yêu thích nhất. Theo giọng ca 7X, bài hát gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm thời thanh xuân của anh và bà xã. Vì thế, tạo hình của Cầm trong MV được dựa theo hình ảnh của mẹ cô lúc còn trẻ.

Duy Mạnh và Cầm khoe giọng hát live trong minishow với Báo Thanh Niên Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, Duy Mạnh khiến fan phấn khích bởi những màn vũ đạo điêu luyện và đẹp mắt trong MV Mãi chỉ là người tình. Đây là bài hát nam ca sĩ 51 tuổi sáng tác từ lâu và trình làng vào năm 2011. Tuy nhiên ở phiên bản 2026, Duy Mạnh gần như "thay áo" cho bản hit này, lãng mạn nhưng không còn quá day dứt. Chủ nhân hit Tình em là đại dương cho biết để có màn vũ đạo cuốn hút, anh đã tập luyện chăm chỉ và giảm 6 kg trong 2 tháng.

Nói thêm về con gái, Duy Mạnh cho biết ở những năm đầu hoạt động nghệ thuật, anh chỉ muốn Cầm thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau thay vì tìm cách để nổi tiếng nhanh. Giọng ca 7X tin rằng đây chính là thời điểm con gái rèn luyện kỹ năng, học cách đối diện với thử thách để trưởng thành, nhìn rõ được mục tiêu của mình trong tương lai. Ngoài ra, chủ nhân hit Kiếp đỏ đen còn nhấn mạnh con gái cần phải sống có trách nhiệm, chịu được "búa rìu" dư luận nếu phạm sai lầm.