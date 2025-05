Sự ra mắt của bài hát này nhanh chóng thu hút sự chú ý, được xem là phản ứng nghệ thuật đầy châm biếm của ca sĩ Duy Mạnh trước vụ việc không mong muốn.

Ca sĩ Duy Mạnh ra mắt ca khúc Bố Chuột sau ồn ào cháy xe 5 tỉ

Vụ "ồn ào" bắt nguồn từ sự cố xảy ra vào đêm 15.2.2023 khi chiếc xe sang Mercedes-Benz S 450 L của nam ca sĩ bất ngờ bốc cháy trong hầm chung cư ở TP.Thủ Đức. Vụ việc gây thiệt hại lớn về tài sản và kéo theo cuộc tranh chấp kéo dài giữa nam ca sĩ và hãng xe.

Trong quá trình làm việc và hòa giải, một trong những nguyên nhân được phía hãng đưa ra (theo Duy Mạnh chia sẻ) là do... chuột cắn dây điện, trong khi kết luận từ phía công an lại xác định nguyên nhân là do chập điện. Chính tình tiết "con chuột" bất ngờ xuất hiện này đã trở thành tâm điểm bàn tán, gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Sau thời gian dài theo đuổi vụ kiện để đòi quyền lợi, Duy Mạnh mới đây đã xác nhận rút đơn kiện. Thay vào đó, anh chọn âm nhạc làm tiếng nói của mình, và ca khúc "Bố Chuột" chính là kết quả. Tên bài hát trực tiếp ám chỉ đến nguyên nhân gây cháy mà anh cảm thấy không thỏa đáng, thể hiện rõ phong cách thẳng thắn, đôi khi là bất cần và châm biếm đặc trưng của Duy Mạnh.