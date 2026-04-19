Duy Mạnh từng không cho con gái làm ca sĩ

Trở thành khách mời của chương trình Vườn Tween, ca sĩ Cầm - con gái của Duy Mạnh có cuộc trò chuyện thú vị với Ali Thục Phương. Cả hai tìm được những sở thích chung như đam mê sticker hay xem hoạt hình trên ti vi.



Cầm theo đuổi phong cách âm nhạc trẻ trung, sôi động Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, ca sĩ Cầm tâm sự về câu chuyện tuổi thơ của mình và mẹ. Nữ ca sĩ sinh năm 2000 cho biết khi còn rất nhỏ cô đã giận mẹ mình một tuần vì không được mua cho món đồ chơi yêu thích. Sau đó, hai mẹ con đã giảng hòa và Cầm cũng nói lời xin lỗi mẹ vì sự bướng bỉnh của mình. Tuy nhiên, khi nghĩ lại cô vẫn muốn "bắt đền" khoảnh khắc tuổi thơ này.

Ngoài ra, Cầm còn khiến Ali Thục Phương bất ngờ khi tiết lộ ca sĩ Duy Mạnh từng không muốn con gái theo đuổi con đường ca hát. "Khi tôi lớn lên với âm nhạc và được nhìn thấy những trải nghiệm của bố trong nghệ thuật thì tôi cảm thấy được truyền cảm hứng. Và chắc chắn tôi có áp lực vì đôi khi bố mẹ rất kỳ vọng. Thực ra trước đây, bố không muốn tôi đi theo con đường làm ca sĩ mà mong con gái làm giáo viên dạy piano. Tuy nhiên, tín hiệu vũ trụ trong trái tim lại thôi thúc tôi đi theo con đường này. Tôi quá yêu âm nhạc, muốn được nhảy, được hát và thể hiện bản thân", giọng ca Sory My Honey tâm sự.



Ali Thục Phương và Cầm đã có buổi trò chuyện thú vị về tuổi thơ Ảnh: NVCC

Con gái ca sĩ Duy Mạnh 'bắt đền' tuổi thơ

Bên cạnh phần trò chuyện, Cầm còn dành tặng khán giả ca khúc Bắt đền. Đặc biệt, màn song ca giữa Cầm và Ali Thục Phương trở thành một điểm nhấn giàu cảm xúc của tập phát sóng này. Hai giọng hát mang màu sắc riêng nhưng lại hòa quyện đầy tự nhiên, tạo nên sự hấp dẫn riêng. Không cần phô diễn kỹ thuật, cả hai chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, tinh tế, như một cuộc trò chuyện bằng giai điệu.

Cầm (tên thật là Nguyễn Thu Cầm), sinh năm 2000, cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, bố là ca sĩ Duy Mạnh. Cầm từng theo học khoa piano tại Nhạc viện TP.HCM và du học tại Ý. Cô đánh dấu con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với ca khúc đầu tay mang tên Có đâu ai ngờ ra mắt vào tháng 9.2022.

