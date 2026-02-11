Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ hé lộ hậu trường phim về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Lấy cảm hứng từ tấm huy chương vàng Olympic lịch sử tại Rio 2016, Viên đạn cuối cùng không chỉ là phim thể thao, mà còn mang đến câu chuyện về ý chí khổ luyện và tình thầy trò xuyên biên giới. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã đưa ra quyết định táo bạo khi ghi hình song song tại Việt Nam và Hàn Quốc - cái nôi đào tạo bắn súng hàng đầu thế giới.

Tâm huyết của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ

Đinh Tuấn Vũ và ê kíp làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt ở Hàn Quốc ẢNH: NVCC

Chia sẻ về quá trình làm việc với ê kíp Hàn Quốc (trong đó có giám đốc sản xuất Patrick Park từ phim Ký sinh trùng), đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết: “Ngay từ khâu chuẩn bị, tôi đã thấy được sự kỹ càng và chuyên nghiệp tuyệt đối của họ. Từng chi tiết nhỏ nhất về luật bắn súng, màu sắc khẩu súng đều được nghiên cứu để trung thành với sự thật".

Nam đạo diễn nói thêm thêm: "Điều khiến tôi 'sốc' nhất là sự tĩnh lặng và kỷ luật trên set quay. Trong 2 tuần tại Hàn Quốc, tôi chưa một lần nghe thấy ê kíp to tiếng. Họ vận hành mạch lạc, quy củ đến mức khó tin, giúp tôi dễ dàng truyền tải mọi ý tưởng dù là khó nhất”.

Dự án quy tụ dàn diễn viên Hàn Quốc đình đám như Lee Kyung Young (vai huấn luyện viên Park Chung Gun), Lee Jung Eun (vai vợ huấn luyện viên Park) và tài tử Jung Il-woo (vai xạ thủ Jin Jong Oh). Phía Việt Nam là những gương mặt thân quen như Nhan Phúc Vinh (vai Hoàng Xuân Vinh), Thanh Hương và Lương Gia Huy.

Nói về sự kết hợp này, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ xúc động: “Ông Lee Kyung Young đã tạo nên một huấn luyện viên Park Chung Gun rất đặc biệt, vừa có sự bình tĩnh, thông thái, vừa có sự máu lửa cống hiến”.

Song song với việc hoàn thiện Viên đạn cuối cùng, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đang tập trung cao độ cho giai đoạn hậu kỳ của dự án phim điện ảnh tâm lý - kịch tính Ốc mượn hồn ẢNH: NVCC

Không có rào cản ngôn ngữ, đạo diễn khẳng định sự phối hợp giữa hai dàn diễn viên đã đạt đến độ "ăn ý": “Chỉ cần qua vài ánh mắt và động tác ra hiệu, họ đã hiểu tôi và bạn diễn muốn gì. Khoảnh khắc Nhan Phúc Vinh hát vang Quốc ca Việt Nam tại trường quay, cả ê kíp Hàn - Việt đều lặng đi vì xúc động”.

Được ví là "cuộc chơi mạo hiểm", Viên đạn cuối cùng đã trải qua hành trình dài kỷ lục 6 năm do gián đoạn của Covid-19. Ê kíp đã phải ghi hình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Incheon. “Mỗi ngày đi quay tôi mặc 5 lớp áo vẫn thấy lạnh, nhưng các diễn viên phải mặc trang phục thi đấu mùa hè mỏng manh. Từ ông Lee đến Nhan Phúc Vinh đều ốm sốt, nhưng không ai bỏ cuộc. Có những đêm tôi tự hỏi, tại sao vất vả đến vậy mà đích đến vẫn xa vời? Nhưng chính sự kiên định của diễn viên Lee Kyung Young và các cộng sự đã tiếp lửa cho tôi đi đến cùng”, Đinh Tuấn Vũ nhớ lại.

Kết lại hành trình gian nan nhưng đầy tự hào, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ khẳng định: “Chúng tôi hay đùa nhau ‘viên đạn cuối này bắn mãi chẳng tới đích’, nhưng giờ tôi tin nó đã trúng đích. Điều 'găm' lại sâu sắc nhất trong tôi không chỉ là bộ phim, mà là tình cảm ấm áp và sự gắn bó giữa những con người ở hai quốc gia, từ trong phim ra đến đời thực”.