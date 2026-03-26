Cuộc đua nhiều ẩn số của phim Việt mùa lễ 30.4

B ỮA TIỆC NHIỀU MÓN

Hiện tại danh sách phim Việt ra rạp trong mùa lễ 30.4 đã được công bố: 4 phim Đại tiệc trăng máu 8, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, Trùm Sò, Anh hùng đều dự kiến ra rạp vào 24.4 còn Heo 5 móng dự kiến khởi chiếu 30.4.

Cảnh trong phim Anh hùng ẢNH: ĐPCC

"Tôi nghĩ điểm thú vị nhất của mùa phim 30.4 năm nay chính là sự đa dạng về thể loại. Theo đó, khán giả Việt sẽ có nhiều lựa chọn hơn: Họ có thể xem phim hài - tâm lý để giải trí cùng gia đình, hoặc chọn thể loại kinh dị để trải nghiệm cảm xúc mạnh hay phim tâm lý - hành động có chiều sâu và thông điệp", nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hiền, Phó chủ tịch cao cấp của BHD - công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, phân phối, hợp tác sản xuất các chương trình truyền hình và điện ảnh, nhận định.

Cảnh trong phim Đại tiệc trăng máu 8 ẢNH: ĐPCC

Như vậy, có thể thấy đây là một mùa phim khá cân bằng, không bị đóng khung trong một công thức. Tuy nhiên, theo các nhà làm phim thì thể loại kinh dị vẫn chiếm ưu thế về sức hút thị trường lẫn độ nhận diện. Những năm gần đây, thể loại này gần như trở thành "mỏ vàng" của điện ảnh Việt, đặc biệt khi được gắn với chất liệu dân gian, văn hóa tâm linh, nên không phải ngẫu nhiên lại được các nhà sản xuất, đạo diễn tiếp tục "đặt cược": 3/5 phim ra rạp mùa 30.4 năm nay là phim kinh dị: Đại tiệc trăng máu 8 (kinh dị pha trộn hài đen, tâm lý), Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng và Heo 5 móng (kinh dị tâm linh). Đạo diễn Lưu Thành Luân cho rằng: "Nhìn vào danh sách các phim sẽ ra rạp dịp 30.4 cho thấy sự nhộn nhịp của phim Việt với nhiều màu sắc khác nhau để khán giả lựa chọn. Riêng thể loại kinh dị, tôi nghĩ nếu phim nào đủ sức hấp dẫn vẫn là lựa chọn tốt của không ít người xem khi ra rạp vào dịp lễ này".

Cảnh trong phim Trùm Sò ẢNH: ĐPCC

Tuy nhiên, như thế không có nghĩa các thể loại còn lại lép vế. Anh hùng chọn đề tài lừa đảo từ thiện với góc nhìn xã hội, có sự tham gia của "ông vua phòng vé" Thái Hòa hay Trùm Sò mang màu sắc hài giải trí dễ tiếp cận, với câu chuyện "Ngao sò ốc hến" lần đầu được đưa lên màn ảnh rộng, cùng sự trở lại của đạo diễn kiêm diễn viên chính Đức Thịnh và dàn diễn viên hùng hậu như Doãn Quốc Đam, Nguyễn Phương Nam đều tạo màu sắc riêng.

C Ơ HỘI CHIA ĐỀU VÀ MỞ RỘNG

Sự vắng bóng thương hiệu Lật mặt của Lý Hải - cái tên từng thống trị phòng vé dịp 30.4 nhiều năm qua - khiến cục diện cạnh tranh không còn một "đối thủ nặng ký" mặc định, cán cân thị trường trở nên cân bằng hơn.

Cảnh trong phim Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng ẢNH: ĐPCC

"Tôi nghĩ thị trường điện ảnh không vận hành theo cách chia đều doanh thu, mà phụ thuộc vào việc phim nào chạm được khán giả nhiều hơn. Việc một thương hiệu lớn như Lý Hải và sê-ri Lật mặt không tham gia năm nay chắc chắn tạo ra khoảng trống nhất định. Và đây cũng là cơ hội cho những tiếng nói mới, những màu sắc mới của điện ảnh Việt. Điều đáng mừng là khán giả Việt hiện nay đã cởi mở hơn rất nhiều. Họ không chỉ chờ đợi một thương hiệu quen thuộc, mà sẵn sàng tới rạp nếu phim mang lại trải nghiệm tốt. Vì vậy, tôi tin rằng cơ hội không phải là chia đều mà là mở rộng cho những dự án xứng đáng", nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hiền nêu ý kiến.

Đường đua mùa lễ 30.4 năm nay quy tụ những đạo diễn chắc tay và có dấu ấn riêng như Phan Gia Nhật Linh, Đức Thịnh, Lưu Thành Luân, Đỗ Quốc Trung, Võ Thạch Thảo. Điều này khiến cuộc cạnh tranh trở nên thú vị, như đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho rằng: "Không có cái tên đình đám này thì sẽ có những cái tên đình đám khác tham gia cuộc đua phim mùa lễ năm nay. Các nhà phát hành, nhà sản xuất sẽ luôn có tính toán cho những dịp như thế này. Cơ hội sẽ chia đều cho những bộ phim có chất lượng và chạm được tới khán giả. Tất nhiên chiến lược truyền thông cũng là yếu tố rất quan trọng để phim hút doanh thu".

Cảnh trong phim Heo 5 móng ẢNH: ĐPCC

Nói thêm về thị trường phim Việt dịp lễ, bà Ngô Thị Bích Hiền nhìn nhận dịp 30.4 luôn là một trong những "mùa vàng" của điện ảnh Việt về mặt doanh thu vì đây là thời điểm khán giả có nhu cầu tới rạp rất cao để tìm kiếm những câu chuyện gần gũi trong những ngày nghỉ lễ dài. Và việc các nhà làm phim Việt đang ngày càng đầu tư nghiêm túc hơn về chất lượng, từ kịch bản, sản xuất cho đến chiến lược phát hành cho thấy thị trường đang trưởng thành hơn. Và quan trọng là niềm tin của khán giả dành cho phim Việt đang được củng cố rõ rệt.