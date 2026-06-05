Mỹ nhân phim giờ vàng 'rẽ hướng', tiết lộ mối quan hệ với tình cũ

Yên Đan sinh năm 1997, là nhà sáng tạo nội dung trên TikTok. Cô gây chú ý khi tham gia Ngôi sao chốt đơn và giành danh hiệu quán quân. Sau đó, người đẹp thử sức ở vai trò diễn viên, góp mặt trong các dự án phim như Đi giữa trời rực rỡ, Đi về miền có nắng… Gần đây, cô được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ lựa chọn cho vai An trong tác phẩm Ốc mượn hồn.

Màn rẽ hướng của Yên Đan

Yên Đan ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, phát triển ở lĩnh vực sáng tạo nội dung lẫn diễn xuất Ảnh: T.A

Yên Đan kể cô bắt đầu hành trình casting từ hồi tháng 3.2025, trải qua nhiều buổi làm việc với đạo diễn mới được tin tưởng trao vai diễn trong Ốc mượn hồn. Ban đầu, nữ diễn viên casting vai Ngọc (Tiểu Vy thủ vai), nhưng sau đó đã chủ động ngỏ ý với ê kíp để thử nhân vật An vì thấy phù hợp với mình.

Với dự án này, Yên Đan phải thực hiện nhiều phân đoạn khó, trong đó có cảnh phải ngâm mình dưới nước suốt 7 tiếng. Tuy nhiên, cô quan niệm: “Tôi liều 1 thì anh Đinh Tuấn Vũ phải liều 10. Đã được anh ấy tin tưởng, tôi không ngại làm hết sức”.

Ở Ốc mượn hồn, Yên Đan vào vai vợ của Quốc Trường, nhưng bị chồng phản bội. Do đó, đối với những phân cảnh đóng cùng đàn anh, cô không gặp quá nhiều khó khăn. Trước khi phim bấm máy, người đẹp 9X đọc kỹ kịch bản, bám vào câu chuyện để có cảm xúc khi hóa thân. “Trộm vía anh Quốc Trường rất thoải mái lắng nghe. Khi tôi đưa ra ý tưởng, anh ấy sẵn sàng phát triển cùng, chứ không bắt tôi phải làm theo ý của anh”, cô bộc bạch.

Người đẹp 9X không ngại chuyện ngâm mình dưới nước 7 tiếng cho một cảnh quay trong Ốc mượn hồn Ảnh: T.A

Trước Ốc mượn hồn, Yên Đan từng đóng phim truyền hình Đi giữa trời rực rỡ. Mỗi bộ phim cô đều đặt cho mình một mục tiêu khác nhau. Với dự án phim truyền hình, người đẹp muốn “đánh tiếng” để khán giả biết mình muốn thử sức với phim ảnh. Nhưng với tác phẩm của Đinh Tuấn Vũ, cô tự áp lực với chính mình vì muốn mọi người biết được rằng bản thân đã nghiêm túc thế nào với công việc diễn xuất. “Tôi không muốn đó chỉ là sự trải nghiệm. Tôi diễn với tâm thế mình không còn đường nào để lui”, cô nhấn mạnh.

So với Đi giữa trời rực rỡ, vai diễn trong Ốc mượn hồn được đánh giá nặng về tâm lý, khác hoàn toàn Yên Đan của ngoài đời. Vì lần đầu bén duyên với điện ảnh nên quán quân Ngôi sao chốt đơn không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, cô chọn tâm thế thoải mái, cởi mở khi đón nhận.

Bởi Yên Đan quan niệm: “Tôi sẵn sàng lắng nghe những góp ý mang tính chất xây dựng để làm tốt hơn. Đâu ai hoàn hảo ngay từ bước đầu tiên đâu. Tôi tham vọng nhưng không quá cầu toàn”.

Yên Đan muốn khán giả nhớ đến sự nghiệp thay vì chuyện đời tư Ảnh: T.A

Ngoài sự nghiệp, chuyện tình cảm của Yên Đan cũng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là sau khi công khai việc chia tay diễn viên Đỗ Nhật Hoàng. Theo nữ diễn viên 9X, ở thời điểm hiện tại, cả hai xác định làm nghề lâu dài nên “kiểu gì cũng gặp nhau và biết đâu trong tương lai sẽ có dự án đóng chung”. Do đó, họ chọn giữ mối quan hệ văn minh. “Chúng tôi làm bạn, đồng nghiệp. Mọi người có bàn tán thì người trong cuộc cũng thấy nhẹ nhàng, vì mọi thứ trôi qua cũng đã lâu rồi”, cô nói.

Người đẹp kể thời gian đầu sau khi chia tay, bản thân không tránh khỏi những lúc đau buồn, trách móc. Song qua thời gian, cả hai chọn nhìn về phía trước để tiếp tục với hành trình của riêng mình. “Trước thành công của người cũ, tôi thấy vui. Vì từng có giai đoạn đồng hành, tôi biết bạn đã nghiêm túc, phấn đấu như thế nào nên những gì đạt được là những cái bạn xứng đáng có”, cô nói.

Sau sóng gió tình cảm, cô thừa nhận bản thân ngại yêu người trong nghề, dù không biết trước tương lai thế nào. Hiện tại, Yên Đan muốn tập trung, làm những thứ tốt nhất cho sự nghiệp của mình để không phụ lòng khán giả.

