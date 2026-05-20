Những gương mặt trẻ thắp sáng sân khấu cải lương

Hai ngày thi 18 và 19.5 với 17 thí sinh của các đơn vị sân khấu phía nam đã tạo nên màn mở đầu xôm tụ cho cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương tòa quốc 2026. Các diễn viên trẻ mang đến đầy đủ các thể loại cải lương, từ xã hội, lịch sử đến tuồng cổ, hương xa, thể nghiệm; từ đề tài hiện đại đến cách mạng, góp phần vẽ nên một bức tranh đa dạng và hấp dẫn cho sân chơi năm nay.

Dù kết quả cuối cùng vẫn còn chờ ban giám khảo quyết định, nhiều khán giả đã sớm nhận ra những dấu ấn đẹp, những “tia sáng” đầy triển vọng đọng lại sau mỗi vai diễn, để rồi dư âm vẫn còn ở lại ngay cả khi cánh màn nhung khép xuống.

Trọng Nhân trong trích đoạn Diễn kịch một mình ẢNH: H.K

Ấn tượng mạnh nhất của đêm thi 19.5 có lẽ thuộc về tiết mục Diễn kịch một mình của thí sinh Trọng Nhân. Gắn bó với đoàn Huỳnh Long qua nhiều vai diễn, được các bậc tiền bối tận tình chỉ dạy cùng sự nghiêm túc khổ luyện với nghề, Trọng Nhân đang dần cho thấy hình ảnh một kép trẻ đầy triển vọng của sân khấu cải lương.

Diễn kịch một mình vốn là trích đoạn đã được nhiều nghệ sĩ thể hiện, nhưng qua phần trình diễn của Trọng Nhân, khán giả vẫn cảm nhận được sự mới mẻ và sinh động rất riêng. Lợi thế từ nền tảng tuồng cổ giúp anh giữ được thể lực bền bỉ trong những lớp ca - diễn - vũ đạo liên tục mà không hụt hơi hay giảm năng lượng. Từng động tác, tư thế đều được xử lý chuẩn xác, đẹp mắt, tạo nên sự thán phục nơi người xem.

Đặc biệt hơn cả là “lửa nghề” lan tỏa từ Trọng Nhân trên sân khấu - thứ năng lượng đến từ tuổi trẻ, niềm đam mê và sự nhập tâm mãnh liệt, đủ sức cuốn khán giả theo từng lớp diễn. Và đó là điều không dễ có ở một nghệ sĩ trẻ.

Một dấu ấn đẹp khác đến từ Lâm Minh Nghiêm, kép trẻ điển trai của Nhà hát Cao Văn Lầu (Cà Mau). Dù hoạt động tại đơn vị nghệ thuật địa phương, anh thường xuyên được nhiều sân khấu cải lương ở TP.HCM mời cộng tác, nhờ vậy trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả yêu cải lương và nhận được nhiều tình cảm yêu mến. Lâm Minh Nghiêm vừa cất giọng, khán giả đã vỗ tay. Chất giọng đẹp cộng với ngoại hình sáng đã giúp anh vào những vai võ tướng ăn khách. Và lần này anh thử sức với một vai xã hội đầy tâm lý phức tạp. Vai Huỳnh (trích đoạn Không là cát bụi) với nhiều cung bậc tâm lý quả là không dễ thể hiện, nhưng Lâm Minh Nghiêm đã vượt qua một cách an toàn.

Mỹ Lệ trong trích đoạn Một phút một thời ẢNH: H.K

Nhà hát Cao Văn Lầu gây bất ngờ với cô đào trẻ Mỹ Lệ trong vai Hiếu (trích đoạn Một phút một thời). Đây là vai diễn khó, đòi hỏi cả kỹ thuật lẫn chiều sâu tâm lý: một nữ sinh có cha bị kết án tử hình vì tham nhũng, gia đình sa sút, bị dư luận dồn ép đến mức tìm đến ma túy như lối thoát. Mỹ Lệ thể hiện hình ảnh một người nghiện đầy tiết chế, không cường điệu mà vẫn giữ được nét non nớt, đáng thương của cô bé chưa trưởng thành. Đặc biệt, những tiếng “cua, cá, cua, cá…” bật ra trong cơn đau đớn, hoảng loạn vừa ngây ngô vừa nhói lòng khán giả.

Đoàn cải lương Vàm Cỏ mang đến trích đoạn Thành Cát Tư Hãn đầy màu sắc hương xa nhưng lại ngọt lịm chất cải lương truyền thống. Trong vai Thành Cát Tư Hãn, thí sinh Nguyễn Trần Minh tạo ấn tượng với hình ảnh vừa uy nghi, dũng mãnh, vừa giàu tình cảm và nội tâm. Câu chuyện về vị tướng chinh chiến dạn dày nhưng vẫn có những phút yếu lòng trước tình yêu với nàng gián điệp Mỵ Cơ được xử lý đầy cảm xúc. Một bên là thù hận dân tộc, một bên là tình yêu không thể dứt bỏ, cả hai nhân vật ở hai chiến tuyến đã mang đến đoạn kết bi thương nhưng đẹp, khiến thông điệp “chiến tranh trở nên vô nghĩa trước tình yêu” chạm đến người xem.

Với đề tài cách mạng, thí sinh Diễm Kiều tạo ấn tượng trong vai nữ cán bộ Nguyễn Thị Thập (trích đoạn Bão dậy trời Hưng Long). Từ lớp diễn dịu dàng bên người chồng cùng hoạt động cách mạng, nhân vật hiện lên như bao người phụ nữ bình thường khác, cũng khát khao tình yêu, mái ấm và hạnh phúc gia đình. Nhưng biến động thời cuộc đã đẩy bà vào cuộc chiến khốc liệt.

Đối diện mất mát khi chồng và cha lần lượt bị bắt, bị giết, bản thân đang mang thai nhưng vẫn được tổ chức đưa đi thoát ly để đảm bảo an toàn, bà đã chọn ở lại cùng nhân dân lãnh đạo phong trào đấu tranh. Hành trình nén đau thương riêng để đồng hành cùng đất nước được Diễm Kiều thể hiện đầy bản lĩnh, xử lý trọn vẹn những lớp tâm lý phức tạp bằng sự vững vàng của một nghệ sĩ thuộc Nhà hát Trần Hữu Trang.

Một điểm sáng khác là Lê Hoàng Nghi, chàng nghệ sĩ trẻ từng đoạt giải nhất Chuông vàng vọng cổ 2024, với vai Herostraus trong trích đoạn Kẻ đốt đền. So với thời điểm đăng quang, Lê Hoàng Nghi cho thấy sự trưởng thành rõ nét cả về giọng ca lẫn bản lĩnh biểu diễn, liên tục nhận được những tràng vỗ tay từ khán giả. Việc tham gia nhiều vở diễn và gắn bó với Đoàn cải lương Vàm Cỏ cũng giúp anh có thêm cơ hội rèn nghề, tích lũy sân khấu.

Nhìn chung, suốt 2 ngày thi với 4 suất diễn sáng - tối liên tiếp, khán giả được thưởng thức nhiều phong cách ca diễn phong phú từ các đơn vị nghệ thuật ở nhiều vùng miền hội tụ. Một không khí tươi mới, nhiều sức sống của sân khấu cải lương như được lan tỏa rõ nét.