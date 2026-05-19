Từ sân khấu đến rừng sâu: 20 'Anh trai say hi' thử sức sinh tồn

Hữu Tín
19/05/2026 15:08 GMT+7

Lê Dương Bảo Lâm cùng 20 'Anh trai say hi' tham gia hành trình sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã trong chương trình thực tế Say hi rực rỡ.

Nhà sản xuất chương trình Say hi rực rỡ đã làm dậy sóng các diễn đàn mạng xã hội khi công bố danh sách 20 nghệ sĩ bước ra từ show Anh trai say hi mùa đầu tiên sẽ cùng Lê Dương Bảo Lâm tái ngộ trong dự án mới này.

Những gương mặt chính thức góp mặt bao gồm: Đức Phúc, Isaac, WEAN, Dương Domic, HURRYKNG, Rhyder, JSOL, Gemini Hùng Huỳnh, Nicky, Pháp Kiều, Anh Tú, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK, Ali Hoàng Dương và Đỗ Phú Quí.

Dàn 'Anh trai say hi' mùa 1 lần đầu đối diện thiên nhiên nguyên sơ và những thử thách vượt khỏi vùng an toàn quen thuộc

Say hi rực rỡ là chương trình truyền hình thực tế về sinh tồn dành cho các thần tượng tại Việt Nam. Định hình xuyên suốt dự án là tinh thần: chân thật (real) - hoang dã (wild) - tình anh em (brotherhood). Tại đây, các nghệ sĩ không còn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu mà buộc phải bộc lộ bản năng thích nghi, kỹ năng sinh tồn và năng lực kết nối đồng đội trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt. Mọi cảm xúc và phản ứng của họ đều được camera ghi lại.

Format chương trình được chia thành hai chặng hành trình mang màu sắc thiên nhiên hoàn toàn đối lập là rừng và biển. Nếu chặng rừng tập trung sâu vào các thử thách sinh tồn, đòi hỏi các nghệ sĩ phải tự lực thích nghi giữa môi trường hoang dã thì chặng biển lại mở ra hành trình khám phá, phối hợp đồng đội để vượt qua giới hạn của bản thân theo một cách hoàn toàn khác biệt.

Các "anh trai" quảng bá vẻ đẹp non sông Việt Nam

Bối cảnh ghi hình của chương trình được thực hiện tại hai địa danh nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên sơ, giàu bản sắc văn hóa là Vườn quốc gia Kon Ka Kinhđảo Cù Lao Xanh. Đây là sự kết hợp cảnh quan độc đáo giữa một bên là hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của đại ngàn Tây nguyên và một bên là không gian biển đảo trong lành, khoáng đạt của miền Trung.

Thông qua ngôn ngữ hình ảnh mang đậm màu sắc điện ảnh, Say hi rực rỡ hướng đến việc tôn vinh, quảng bá cảnh quan thiên nhiên đến với công chúng. Đặc biệt, việc lựa chọn bối cảnh tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là một điểm nhấn ý nghĩa, thiết thực góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến trong bối cảnh năm Du lịch quốc gia 2026 đang diễn ra tại tỉnh Gia Lai.

Dù chưa chính thức lên sóng nhưng hình ảnh hậu trường đã khiến cộng đồng người hâm mộ tỏ ra thích thú vì độ hài hước của các "anh trai"

Dù tháng 6 tới chương trình mới chính thức ra mắt, song sức hút của Say hi rực rỡ hiện đã lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng trực tuyến. Những hình ảnh hậu trường đầu tiên được hé lộ nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Khán giả bày tỏ sự thích thú trước sự tương phản hài hước của dàn nghệ sĩ: từ khoảnh khắc các "anh trai" rạng rỡ, ngầu lướt trên xe cho đến biểu cảm thất thần, hoang mang khi bị ê kíp tịch thu toàn bộ vali hành lý trước khi bước vào cuộc chiến sinh tồn thực sự.

Kết hợp yếu tố giải trí, trải nghiệm thực tế cùng vẻ đẹp thiên nhiên, chương trình Say hi rực rỡ hứa hẹn lan tỏa cảm hứng khám phá du lịch nội địa tới khán giả trẻ.

