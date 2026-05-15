'Tinh hà say hi' gây tranh cãi khi vừa công bố

Ngay khi cái tên Tinh hà say hi được công bố tại concert D-9, cộng đồng mạng đã chia thành nhiều luồng dư luận. Một bộ phận netizen bày tỏ sự thắc mắc, cho rằng cụm từ "tinh hà" khá lạ lẫm, thậm chí có người lầm tưởng là viết sai chính tả và đặt câu hỏi vì sao NSX không sử dụng từ "ngân hà" vốn quen thuộc hơn.

Thực tế, xét về mặt ngữ nghĩa, "tinh hà" là một từ Hán - Việt mang nghĩa là dải ngân hà hoặc bầu trời đầy sao. Dù ít phổ biến trong đời sống thường ngày so với "ngân hà", nhưng "tinh hà" thường được dùng trong nghệ thuật để chỉ cảnh tượng vũ trụ rực rỡ, mang sắc thái cổ điển và bay bổng hơn. Nhiều khán giả nhận định việc lựa chọn cái tên này là dụng ý của đơn vị sản xuất DatVietVAC nhằm tạo dấu ấn riêng biệt cho mùa mới, gợi liên tưởng về một "vũ trụ giải trí" nơi các nghệ sĩ tỏa sáng như những vì sao.

Chương trình Tinh hà say hi được nhà sản xuất bất ngờ công bố trong đêm diễn thứ 9 của Anh trai say hi ẢNH: H.T

Điểm khác của Tinh hà say hi

Bên cạnh những tranh cãi về tên gọi, Tinh hà say hi đang thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ những đồn đoán về dàn nghệ sĩ tham gia. Hiện nay, trên mạng xã hội đang rộ lên thông tin chương trình sẽ là phiên bản "all stars", quy tụ các "anh trai" nổi bật từ cả hai mùa trước đó. Theo các dự đoán, những gương mặt cũ sẽ trở lại bao gồm các thành viên từ nhóm MOPIUS, GERDNANG, cùng hai cặp đôi "hot couple" và ba "cỗ máy nhảy" xuất sắc nhất của mùa 1. Bên cạnh đó, những gương mặt được kỳ vọng góp mặt gồm có RHYDER, Quang Hùng MasterD, buitruonglinh, CONGB, Sơn.K và Đặng Hồng Hải. Đặc biệt, sự chú ý còn đổ dồn vào những nghệ sĩ từng "lỡ hẹn" với các mùa trước như GREY D, Lục Huy và Thể Thiên.

Đại diện chương trình cũng đã "úp mở" về sự thay đổi lớn trong quy mô nhân sự. Nếu như Anh trai say hi và Em xinh say hi trước đây đóng khung với con số 30 nghệ sĩ, thì format mới này được kỳ vọng sẽ mở ra một cấu trúc hoàn toàn khác biệt. Tinh hà say hi được định hình là không gian để các nghệ sĩ bước ra khỏi giới hạn quen thuộc, nơi bản năng sáng tạo và khả năng thích nghi được thử thách ở tầm cao mới.

Với thông điệp "tinh tú gặp gỡ, lấp lánh cả tinh hà", chương trình được kỳ vọng gây tiếng vang khi ra mắt trong năm nay ẢNH: BTC

Chương trình không chỉ kế thừa tinh thần trẻ trung, hiện đại của các mùa trước mà còn hướng tới việc hòa quyện âm nhạc quốc tế với màu sắc văn hóa Việt Nam đương đại. Tinh hà say hi dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 7.2026.