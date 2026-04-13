Doanh nghiệp sở hữu chương trình 'Anh trai say hi' sắp IPO

Công ty truyền thông giải trí Đất Việt VAC (DatVietVAC) đang nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và dự kiến sẽ thực hiện IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu) trong năm nay. Đây là doanh nghiệp sở hữu các chương trình Anh trai say hi, Em xinh say hi... trong ngành giải trí tại Việt Nam.

Năm 2025, DatVietVAC ghi nhận doanh thu 3.235 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỉ đồng, duy trì chính sách cổ tức ở mức 30%. Trong đó, chương trình Vũ trụ "Say Hi" đã vượt mốc 1.000 tỉ đồng (gồm các chương trình mang thương hiệu "Say Hi", riêng Anh trai say hi thu về 480 tỉ đồng. Chỉ trong vòng 3 năm, chương trình Vũ trụ "Say Hi" đã vượt khỏi phạm vi chương trình giải trí để trở thành một thương hiệu văn hóa - âm nhạc có khả năng đo lường, mở rộng và định giá. Việc doanh nghiệp làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị tài sản trí tuệ (IP) - từ sáng tạo, phát triển định dạng đến khai thác đa nền tảng đã mang lại những kết quả cao trong kinh doanh.

Ông Đào Văn Kính, Tổng giám đốc DatVietVAC chia sẻ: Mục tiêu IPO để tăng khả năng huy động vốn nhằm phát triển nhiều hoạt động hơn, trong đó phát triển lĩnh vực đào tạo các nghệ sĩ và mang lại giá trị cho các cổ đông, nhân sự của công ty. Công ty đang tập trung xây dựng giá trị xoay quanh tài sản trí tuệ được vận hành trong một hệ sinh thái tích hợp, nơi nội dung, công nghệ và thương mại liên kết với nhau.

Đáng chú ý, trong kế hoạch kinh doanh, chiến lược mở rộng hướng đến gia tăng tỷ trọng doanh thu trực tiếp từ khán giả được đánh giá có tiềm năng mở rộng không chỉ tại thị trường trong nước mà còn ra thế giới. Thành công của concert "Say Hi" tại Las Vegas (Mỹ) năm vừa qua đã mở ra thị trường mới cho công ty, cũng như thúc đẩy hoạt động xuất khẩu văn hóa của Việt Nam ra quốc tế.

Ngoài việc tự tin về mô hình kinh doanh của mình, lãnh đạo DatVietVAC cũng cho rằng bối cảnh vĩ mô hiện tại thuận lợi cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Lần đầu tiên, công nghiệp văn hóa được xác lập là một trụ cột tăng trưởng trong chiến lược quốc gia theo Nghị quyết 80-NQ/TW. Việc bố trí tối thiểu 2% ngân sách cho văn hóa, mở rộng vai trò khu vực tư nhân cùng các chính sách ưu đãi về hạ tầng, quỹ đất và thuế đang tạo ra những "đòn bẩy" trực tiếp cho các doanh nghiệp đầu ngành tăng tốc. Song song đó, hạ tầng công nghiệp văn hóa cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với các tổ hợp biểu diễn và sân vận động quy mô lớn. Theo dự kiến, thị trường giải trí và truyền thông Việt Nam năm 2026 sẽ đạt khoảng 2,4 tỉ USD. "Tất cả những yếu tố trên cùng kết giao mạnh mẽ, giúp DatVietVAC phát triển lớn mạnh thành hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí độc nhất vận hành dựa trên IP, có khả năng chuyển hóa nội dung thành các trải nghiệm tiêu dùng đa nền tảng có thể mở rộng quy mô và thương mại hóa bền vững", ông Đào Văn Kính chia sẻ thêm.
































