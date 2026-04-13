Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Doanh nghiệp sở hữu chương trình 'Anh trai say hi' sắp IPO

Mai Phương
13/04/2026 17:57 GMT+7

Ngày 13.4, DatVietVAC - doanh nghiệp sở hữu chương trình "Anh trai say hi"chia sẻ về kế hoạch IPO ra công chúng.

Công ty truyền thông giải trí Đất Việt VAC (DatVietVAC) đang nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và dự kiến sẽ thực hiện IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu) trong năm nay. Đây là doanh nghiệp sở hữu các chương trình Anh trai say hi, Em xinh say hi... trong ngành giải trí tại Việt Nam. 

Năm 2025, DatVietVAC ghi nhận doanh thu 3.235 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỉ đồng, duy trì chính sách cổ tức ở mức 30%. Trong đó, chương trình Vũ trụ "Say Hi" đã vượt mốc 1.000 tỉ đồng (gồm các chương trình mang thương hiệu "Say Hi", riêng Anh trai say hi thu về 480 tỉ đồng. Chỉ trong vòng 3 năm, chương trình Vũ trụ "Say Hi" đã vượt khỏi phạm vi chương trình giải trí để trở thành một thương hiệu văn hóa - âm nhạc có khả năng đo lường, mở rộng và định giá. Việc doanh nghiệp làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị tài sản trí tuệ (IP) - từ sáng tạo, phát triển định dạng đến khai thác đa nền tảng đã mang lại những kết quả cao trong kinh doanh.

Doanh nghiệp sở hữu chương trình 'Anh trai say hi' sắp IPO- Ảnh 1.

Ông Đào Văn Kính, Tổng giám đốc DatVietVAC chia sẻ về kế hoạch IPO và kinh doanh của công ty

ẢNH: M.P

Ông Đào Văn Kính, Tổng giám đốc DatVietVAC chia sẻ: Mục tiêu IPO để tăng khả năng huy động vốn nhằm phát triển nhiều hoạt động hơn, trong đó phát triển lĩnh vực đào tạo các nghệ sĩ và mang lại giá trị cho các cổ đông, nhân sự của công ty. Công ty đang tập trung xây dựng giá trị xoay quanh tài sản trí tuệ được vận hành trong một hệ sinh thái tích hợp, nơi  nội dung, công nghệ và thương mại liên kết với nhau. 

Đáng chú ý, trong kế hoạch kinh doanh, chiến lược mở rộng hướng đến gia tăng tỷ trọng doanh thu trực tiếp từ khán giả được đánh giá có tiềm năng mở rộng không chỉ tại thị trường trong nước mà còn ra thế giới. Thành công của concert "Say Hi" tại Las Vegas (Mỹ) năm vừa qua đã mở ra thị trường mới cho công ty, cũng như thúc đẩy hoạt động xuất khẩu văn hóa của Việt Nam ra quốc tế. 

Doanh nghiệp sở hữu chương trình 'Anh trai say hi' sắp IPO- Ảnh 2.

Concert Anh trai say hi tại Las Vegas (Mỹ) tháng 7.2025

ẢNH: DATVIETVAC

Ngoài việc tự tin về mô hình kinh doanh của mình, lãnh đạo DatVietVAC cũng cho rằng bối cảnh vĩ mô hiện tại thuận lợi cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Lần đầu tiên, công nghiệp văn hóa được xác lập là một trụ cột tăng trưởng trong chiến lược quốc gia theo Nghị quyết 80-NQ/TW. Việc bố trí tối thiểu 2% ngân sách cho văn hóa, mở rộng vai trò khu vực tư nhân cùng các chính sách ưu đãi về hạ tầng, quỹ đất và thuế đang tạo ra những "đòn bẩy" trực tiếp cho các doanh nghiệp đầu ngành tăng tốc. Song song đó, hạ tầng công nghiệp văn hóa cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với các tổ hợp biểu diễn và sân vận động quy mô lớn. Theo dự kiến, thị trường giải trí  và truyền thông Việt Nam năm 2026 sẽ đạt khoảng 2,4 tỉ USD. "Tất cả những yếu tố trên cùng kết giao mạnh mẽ, giúp DatVietVAC phát triển lớn mạnh thành hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí độc nhất vận hành dựa trên IP, có khả năng chuyển hóa nội dung thành các trải nghiệm tiêu dùng đa nền tảng có thể mở rộng quy mô và thương mại hóa bền vững", ông Đào Văn Kính chia sẻ thêm. 









Tin liên quan

Nóng: FTSE Russell xác nhận thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ tháng 9

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức được nâng hạng vào tháng 9.

Khám phá thêm chủ đề

Anh trai say hi DatVietVAC IPO cổ phiếu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận