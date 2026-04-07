Văn hóa

Đức Phúc ra sao sau khi đạt quán quân 'Intervision'?

Hữu Tín
Hữu Tín
07/04/2026 15:32 GMT+7

Sau chiến thắng tại đấu trường quốc tế Intervision 2025, Đức Phúc duy trì tần suất xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc lớn nhưng chưa ra mắt sản phẩm cá nhân mới. Hiện tại, nam ca sĩ xác nhận dành toàn bộ tâm sức chuẩn bị cho màn tái xuất tại concert Anh trai say hi đêm 9.

Đức Phúc sau danh hiệu quán quân Intervision

Sau chiến thắng tại Intervision, Đức Phúc tập trung vào các hoạt động biểu diễn và dự án cộng đồng. Khi nhận giải thưởng 30 triệu ruble (hơn 9 tỉ đồng) tại Moscow (Nga), nam ca sĩ trích 1 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ.

Đầu năm 2026, anh góp mặt trong chương trình Đấu trường sấm quy tụ 50.000 khán giả tại Hà Nội. Gần đây, nam ca sĩ liên tục góp mặt trong các dự án như album WeChoice Awards, làm khách mời tại concert của RHYDER và nhận đề cử nam ca sĩ của năm hạng mục thành tựu quốc tế tại giải Cống hiến. Việc thiếu vắng các dự án solo khiến khán giả đặt câu hỏi về định hướng tiếp theo của anh.

Trong những chia sẻ mới nhất từ hậu trường thực hiện bộ ảnh The Vault, Đức Phúc đã khiến fan xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm tại Mỹ Đình cách đây 2 năm. Với nam ca sĩ, hành trình Anh trai say hi không chỉ là một cuộc thi, mà là một phần thanh xuân rực rỡ.

"Ký ức đọng lại sâu sắc nhất với tôi chính là cơn mưa tại Mỹ Đình. Đó là nơi tất cả cùng hòa mình trong âm nhạc, mọi khoảng cách tan biến. Lớp makeup có thể trôi đi, nhưng 'má hồng và tình cảm nhiệt thành' của HiMom, HiDad thì vẫn luôn ở lại", Đức Phúc bồi hồi chia sẻ.

Đức Phúc trong bộ ảnh The Vault thực hiện trước thềm concert

Chính sự gắn kết "như gia đình" này là lý do khiến Đức Phúc cùng ê kíp dành trọn một năm qua để trau chuốt cho sự trở lại tại concert Anh trai say hi - đêm 9. Đức Phúc sẽ cùng 30 anh trai viết tiếp những điều đã ấp ủ suốt cả năm qua để dành tặng người hâm mộ.

Những tiết mục "lần đầu tiên" tại concert thứ 9

Điểm nhấn đáng mong chờ nhất chính là sự góp mặt của Đức Phúc trong loạt ca khúc lần đầu tiên được đưa lên sân khấu concert như Nỗi đau ngây dại hay Anh em gọi là có mặt ngay. Nhà sản xuất tiết lộ, các ca khúc quen thuộc cũng sẽ được dàn dựng hoàn toàn mới, mang đến trải nghiệm khác biệt so với 8 đêm diễn trước đó tại Việt Nam và Mỹ.

Đặc biệt, tiết mục Sao hạng A được kỳ vọng sẽ là màn tri ân bùng nổ dành cho hàng chục nghìn khán giả đã "bảo vệ từng mảnh ký ức" để tạo nên một hành trình lịch sử của Anh trai say hi.

Đức Phúc cùng dàn Anh trai say hi mùa 1 hứa hẹn sẽ tái xuất trong concert - đêm 9

Dù diễn ra vào năm 2026, sức nóng từ "cú nổ" mùa hè 2024 của Anh trai say hi vẫn chưa hề hạ nhiệt. Theo thông tin từ Vie Concerts, toàn bộ lượng vé bán sớm của đêm 9 đã bán hết trong thời gian ngắn kỷ lục ngay sau khi mở cổng vào tháng 3 vừa qua.

Với chủ đề Reply 2024, concert - đêm 9 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM không chỉ là một đêm nhạc mà còn được xây dựng như một "cuốn phim tài liệu sống". Đức Phúc và các anh trai sẽ cùng khán giả mở ra những ngăn kéo ký ức, để thấy rằng tinh thần "say hi" sẽ không bao giờ là tạm biệt, đúng như lời bài hát: "Say hi, never say goodbye".

Tin liên quan

Thực hư vụ 'tài xế bị hủy chuyến vì chạy Wave cũ' mà Đức Phúc muốn hỗ trợ

Thực hư vụ 'tài xế bị hủy chuyến vì chạy Wave cũ' mà Đức Phúc muốn hỗ trợ

Sau khi đến nhà gặp tài xế xe công nghệ, phía Đức Phúc cho biết những thông tin trên mạng đều không có thật. Ông Sơn - nhân vật trong câu chuyện 'bị hủy chuyến nhiều lần vì chạy xe Wave cũ' cũng khẳng định hoàn cảnh gia đình không khó khăn như đồn đoán.

Đức Phúc đã tìm được tài xế lớn tuổi 'bị hủy chuyến vì chạy xe Wave cũ'

Khám phá thêm chủ đề

Đức Phúc Ca sĩ Đức Phúc Intervison Anh trai say hi Anh Trai 'Say Hi' Đêm 9
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
