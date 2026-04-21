Isaac ra sao sau 'Anh trai say hi'?

Hữu Tín
21/04/2026 16:11 GMT+7

Từng đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều khi lọt vào đội hình chiến thắng của 'Anh trai say hi' mùa đầu tiên, Isaac tái xuất đường đua Vpop với dự án âm nhạc cá nhân mang tên 'Tâm ý đổi thay'.

Tại đêm diễn thứ 9 Anh trai say hi diễn ra tối 18.4 tại TP.HCM, Isaac lần đầu trình diễn live ca khúc mới Tâm ý đổi thay. Tiết mục ghi nhận sự thay đổi về phong cách khi nam ca sĩ kết hợp chơi piano và hát ballad thay vì tập trung vào vũ đạo sôi động như trước đó.

Màn trình diễn live đầy cảm xúc của "anh cả" dàn anh trai đã khiến MC Trấn Thành phải thốt lên ngay trên sân khấu: "Anh để ý em thường không hát ballad, nhưng bài này em thể hiện rất hay". Bên cạnh đó, steamer - nhạc sĩ ViruSs cũng đăng tải video phân tích dài 19 phút, đánh giá cao kỹ thuật xử lý nốt cao (high note) và chất liệu pop-rock của bản phối. Ngay sau đêm diễn, từ khóa liên quan đến tiết mục của Isaac lọt vào nhóm chủ đề thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Isaac tái xuất đường đua Vpop

Nhìn lại hành trình tại Anh trai say hi năm 2024, Isaac là anh trai gây nhiều tranh luận. Dù luôn nằm trong nhóm thí sinh có phong độ ổn định, khả năng lãnh đạo đội nhóm tốt và visual "không góc chết", anh vẫn vấp phải những ý kiến cho rằng bản thân thể hiện "một màu" hay thiếu tinh tế với đàn em. Việc anh lọt vào top 5 chung cuộc (Best 5) từng nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Trước những phản hồi tiêu cực, cựu trưởng nhóm 365 chọn cách im lặng và làm việc. Tại đêm chung kết, anh từng ví von việc tham gia chương trình giống như được "sạc lại pin" sau 14 năm làm nghề. Bước ra khỏi cuộc thi, sự điềm tĩnh và kinh nghiệm dày dặn đã giúp Isaac trở thành gương mặt "vàng" được các nhãn hàng săn đón. Hình ảnh sạch, đời tư không scandal và vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi U.40 giúp anh duy trì vị thế của một ngôi sao trong các chiến dịch quảng cáo lớn.

Dù đã U.40, Isaac được nhận xét là visual (ngoại hình) không tuổi cùng giọng hát nhiều cảm xúc

Sau hai năm miệt mài chạy show, Isaac thừa nhận anh từng gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian để chăm chút cho các dự án cá nhân dù trong tay sở hữu nhiều bản demo. "Đến năm 2026, tôi rất muốn quay trở lại với âm nhạc và đang chuẩn bị cho các dự án mới", Isaac chia sẻ về định hướng trong năm nay.

Giữ đúng lời hứa, tối 20.4, nam ca sĩ chính thức tung poster giới thiệu sản phẩm Tâm ý đổi thay, dự kiến phát hành vào ngày 24.4. Thay vì một MV đầu tư kịch bản drama, Isaac lựa chọn định dạng MV visualize (MV đồ họa) để khán giả tập trung hoàn toàn vào giọng hát và cảm xúc bài hát. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm khẳng định thực lực vocal, xóa tan định kiến "visual lấn át giọng hát" bấy lâu nay của anh.

Isaac xúc động khi hội ngộ David Beckham

Isaac xúc động khi hội ngộ David Beckham

Đối với Isaac, việc gặp gỡ và trò chuyện cùng David Beckham là một niềm vinh dự, vì nam cầu thủ chính là thần tượng của mình.

Isaac khoe ngoại hình chuẩn ‘soái ca’ ở tuổi 36

