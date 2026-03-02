Isaac xúc động khi hội ngộ David Beckham

Ca sĩ Isaac vẫn chưa hết phấn khích khi lần đầu tiên trong sự nghiệp có cơ hội trực tiếp gặp gỡ và trò chuyện cùng thần tượng lớn của mình - David Beckham. Với Isaac, đây không đơn thuần là một cuộc chạm mặt xã giao giữa một nghệ sĩ Việt Nam và đại sứ thương hiệu toàn cầu, mà là cột mốc đáng nhớ trên hành trình hoàn thiện phong cách cá nhân.

Isaac gặp gỡ David Beckham trước giờ diễn show thu đông 2026 của thương hiệu thời trang BOSS ẢNH: BOSS

Isaac chia sẻ rằng cảm giác khi đứng chung khung hình với Beckham trong sự kiện tại Milan (Ý) mới đây mang lại cho anh niềm tự hào đặc biệt. Hình ảnh người đàn ông được xem là biểu tượng của sự lịch lãm suốt nhiều thập niên đã truyền cảm hứng cho Isaac trong cách xây dựng phong thái nam tính, chỉn chu.

“Tôi luôn ngưỡng mộ cách anh ấy tỏa sáng bằng sự điềm tĩnh và bản lĩnh nội tại”, Isaac bày tỏ. Trong thiết kế thuộc bộ sưu tập thu đông 2026 của BOSS, Isaac xuất hiện với chiếc áo khoác có vai vuông vức, cấu trúc mạnh mẽ gợi nhắc tinh thần cuối thập niên 1980. Chính sự cân bằng giữa quyền uy và mềm mại ấy khiến hình ảnh của anh được truyền thông quốc tế đánh giá cao khi đứng cạnh Beckham.

Isaac ghi điểm nhờ phong thái điềm tĩnh và lựa chọn trang phục mang hơi thở hoài cổ nhưng vẫn hiện đại ẢNH: BOSS

Phong cách thời trang của Isaac

Isaac đặc biệt ấn tượng với cách bộ sưu tập thu đông mùa này xử lý sự đối lập về xúc giác: da thuộc cao cấp kết hợp cùng cashmere mềm mại, hay bề mặt vân da đà điểu tương phản với lớp len thượng hạng trơn mịn. Những chi tiết ấy khiến anh càng thấm thía triết lý “tốt gỗ, tốt cả nước sơn” - nơi nền tảng cấu trúc vững chắc tạo tiền đề cho vẻ ngoài hoàn hảo. Ngay khi hình ảnh Isaac và David Beckham được công bố, nhiều chuyên trang thời trang quốc tế dành lời khen cho đại diện Việt Nam.

Isaac chụp ảnh với Fei (cựu thành viên MissA) ẢNH: BOSS

Giới mộ điệu nhận định anh không hề lép vế trước biểu tượng toàn cầu, ngược lại còn ghi điểm nhờ phong thái điềm tĩnh và lựa chọn trang phục mang hơi thở menswear hoài cổ nhưng vẫn hiện đại. Tại khu vực thảm đỏ, các ống kính liên tục bắt trọn khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa hai nhân vật. Sự tự tin vừa đủ, nụ cười tiết chế và cách Isaac làm chủ ánh nhìn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy hình ảnh.

Nhiều biên tập viên thời trang đánh giá anh là hình mẫu tiêu biểu cho sự chuyển mình của phong cách nam giới Đông Nam Á - nơi tính kỷ luật và cấu trúc cắt rập ngày càng được đề cao. Kết thúc sự kiện, Isaac mang về không chỉ những bức ảnh kỷ niệm mà còn là một góc nhìn mới về thế giới thượng lưu. Anh tin rằng cuộc gặp gỡ này giúp mình hiểu rõ hơn định nghĩa về một quý ông hiện đại: sự giao thoa giữa quyền uy mạnh mẽ và nét mềm mại, tinh tế đầy nhân văn.

Khoảnh khắc bên David Beckham vì thế không chỉ là một kỷ niệm đáng nhớ, mà còn là động lực để Isaac tiếp tục hành trình theo đuổi sự hoàn hảo trong hình ảnh lẫn sự nghiệp.