Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lê Dương Bảo Lâm bật khóc xin lỗi Hòa Minzy

Thạch Anh
Thạch Anh
29/12/2025 14:22 GMT+7

Vì thành viên trong ê kíp cư xử không khéo, khiến ca sĩ Hòa Minzy buồn lòng nên Lê Dương Bảo Lâm phải lên tiếng xin lỗi ngay trong buổi giao lưu, gặp gỡ khán giả.

Trong sự kiện fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm diễn ra tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, có sự góp mặt của nhiều sao Việt như Cẩm Ly, Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Hieuthuhai... Đáng chú ý, Hòa Minzy cũng có mặt để ủng hộ nam diễn viên quê Đồng Nai.

Lê Dương Bảo Lâm bật khóc xin lỗi Hòa Minzy- Ảnh 1.

Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi Hòa Minzy vì những hiểu lầm

Ảnh: FBNV

Khi giao lưu trên sân khấu, Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào khi nhắc lại sự cố với phía giọng ca Rời bỏ. Đồng thời nam diễn viên 8X cũng lên tiếng xin lỗi Hòa Minzy vì ồn ào không đáng có này.

Lý do khiến Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng xin lỗi

Cụ thể, Lê Dương Bảo Lâm cho biết trước khi sự kiện diễn ra, em trai nam diễn viên đã có hành động không phù hợp, dẫn đến những hiểu lầm với ê kíp Hòa Minzy. Khi biết được tình hình, nam diễn viên đã chủ động yêu cầu em trai của mình xin lỗi giọng ca quê Bắc Ninh.

Trên sân khấu, Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào bộc bạch: “Chia sẻ với Hòa luôn, thằng bé nói chuyện không khéo với em là em ruột của anh. Anh xin lỗi Hòa. Anh bị áp lực với em và mọi người. Anh có nói với em mình là nếu gặp chị Hòa thì phải xin lỗi chị liền, tại vì em ấy đã không khéo, làm Hòa buồn lòng. Anh cũng biết lỗi của ê kíp anh”.

Lê Dương Bảo Lâm bật khóc xin lỗi Hòa Minzy- Ảnh 2.

Hình ảnh Lê Dương Bảo Lâm trong buổi fan meeting tại TP.HCM

Ảnh: FBNV

Theo nam diễn viên quê Đồng Nai, anh và Hòa Minzy cũng đã nói chuyện với nhau trước đó. Tuy nhiên vì bận rộn với công việc nên chưa thể truyền đạt đến ê kíp, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Sao nam bộc bạch thêm: “Một xíu nữa thôi là cả hai đã có chuyện luôn rồi. Em thương thì thông cảm giùm cho anh, chứ em mà giận anh không biết phải làm sao".

Sau khi nghe Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ, Hòa Minzy cũng có những chia sẻ chân thành. Cô cho biết bản thân không phải là người khó tính và không muốn những người trong ê kíp phải chịu bất cứ hình phạt nào hay bị mất việc. “Em rất sợ điều đó xảy ra. Nhưng với câu chuyện này, em chỉ lo nếu gặp một người khó tính sẽ ảnh hưởng đến anh Lâm”.

Hòa Minzy chia sẻ thêm sau những chuyện đã xảy ra, cô vẫn có mặt tại buổi giao lưu của Lê Dương Bảo Lâm và người hâm mộ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ quê Bắc Ninh còn cất công chuẩn bị tiết mục dành tặng mọi người. Giọng ca 30 tuổi bộc bạch: “Em cũng không suy nghĩ gì về những chuyện đã xảy ra. Em chỉ muốn nói với ê kíp anh rằng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp anh có một buổi fan meeting thành công”.

Tin liên quan

Showbiz 17.5: Lê Dương Bảo Lâm bác tin ly thân, Thanh Hằng diện áo tắm khoe dáng

Showbiz 17.5: Lê Dương Bảo Lâm bác tin ly thân, Thanh Hằng diện áo tắm khoe dáng

Lê Dương Bảo Lâm phủ nhận tin đồn ly thân; Thanh Hằng khiến nhiều người xuýt xoa bởi vóc dáng chuẩn... là những tin tức được quan tâm hôm 17.5.

Khám phá thêm chủ đề

Lê Dương Bảo Lâm Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm Hòa Minzy fan meeting
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận