Mong ước của Thân Thúy Hà sau loạt vai phản diện
Mong ước của Thân Thúy Hà sau loạt vai phản diện

18/05/2026 21:42 GMT+7

'Ác nữ' màn ảnh Việt Thân Thúy Hà cho biết cô không ngần ngại hóa thân vào vai phản diện, song vẫn khao khát có cơ hội thử sức với các nhân vật mang màu sắc ma mị, bí ẩn cùng tạo hình thật độc lạ để tạo dấu ấn mới trên màn ảnh.

Không chỉ thu hút khán giả bằng những tình tiết drama xoay quanh gia tộc hào môn Lý gia, Người thừa kế không danh phận còn giúp dàn diễn viên có cơ hội làm mới hình ảnh trên màn ảnh nhỏ. Trong chương trình Gia vị phim, Thân Thúy Hà tiết lộ cô không ngại đóng vai phản diện, thậm chí còn mong muốn được thử sức với những nhân vật có màu sắc ma mị, bí ẩn cùng tạo hình độc lạ như đồng nghiệp NSƯT Hạnh Thúy từng thể hiện. Nữ diễn viên cho rằng những vai diễn gai góc, khác biệt sẽ giúp bản thân có thêm cảm hứng và dấu ấn mới sau nhiều năm làm nghề.

Thân Thúy Hà cho biết cô không ngại đóng vai phản diện, thậm chí mong có cơ hội thử sức với những nhân vật ma mị, tạo hình độc lạ

Trong khi đó, Bùi Xuân Hạnh gây chú ý khi lần đầu lấn sân diễn xuất đã mạnh dạn đảm nhận vai phản diện Ngọc Châu. Người đẹp sinh năm 2001 cho biết cô vui vì nhân vật được khán giả công nhận không phải bình hoa di động, dù đôi lúc bị trách mắng vì quá ác. Với Xuân Hạnh, đó là tín hiệu cho thấy vai diễn đã thực sự tạo được dấu ấn với công chúng.

Về phía Huỳnh Hồng Loan, nữ diễn viên thích thú khi đây là bộ phim cô ít khóc nhất từ trước đến nay. Thay vì hình ảnh “nàng thơ” mít ướt quen thuộc, Huỳnh Hồng Loan xuất hiện sắc sảo, khôn ngoan và mạnh mẽ hơn trong hành trình của nhân vật Ánh Minh. Còn Đình Mạnh cho biết dù thường gắn với hình tượng tổng tài trên màn ảnh, mỗi vai diễn vẫn mang đến cho anh những màu sắc và khía cạnh khác nhau để khám phá. Trong khi đó, Trần Phong cũng có màn “lột xác” khi rời khỏi hình tượng thư sinh hiền lành quen thuộc để đảm nhận nhân vật nhiều tham vọng và có chiều sâu tâm lý hơn.

