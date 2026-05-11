Hoa hậu Xuân Hạnh bị khán giả chửi mắng, Đình Mạnh run khi hôn Huỳnh Hồng Loan
Hoa hậu Xuân Hạnh bị khán giả chửi mắng, Đình Mạnh run khi hôn Huỳnh Hồng Loan

11/05/2026 09:00 GMT+7

Đến với chương trình 'Gia vị phim', Hoa hậu Xuân Hạnh hào hứng cho biết mình cảm thấy vui vì những khoảnh khắc đanh đá, gây ức chế của nhân vật Ngọc Châu in sâu vào lòng khán giả dù có phải nghe mắng chửi. Trong khi đó, Đình Mạnh và Huỳnh Hồng Loan lại tỏ ra ngại ngùng khi nhắc đến cảnh chạm môi.

Xuân Hạnh và Huỳnh Hồng Loan đối đầu trong Người thừa kế không danh phận

Bộ phim Người thừa kế không danh phận phơi bày những góc khuất phía sau hào môn Lý gia, nơi bà Mỹ Kim (Thân Thúy Hà) trở thành mắt xích của hàng loạt toan tính và tham vọng. Vì để làm dâu hào môn và chiếm đoạt khối tài sản kếch xù của nhà chồng, bà Kim sẵn sàng tráo đổi con gái của mình với con trai của người xa lạ.

MC Vũ Mạnh Cường thích thú với chuyện hậu trường của các diễn viên Đình Mạnh, Huỳnh Hồng Loan, Thân Thúy Hà, Xuân Hạnh và Trần Phong (từ trái sang phải)

Ảnh: Nguyễn Anh

Tưởng rằng đã làm chủ được số phận nhưng bà Kim không ngờ mình cũng là nạn nhân của vòng xoáy bi kịch do bản thân tạo ra. Vì tin lầm người, bà đã nhiều lần tiếp tay cho Ngọc Châu (Xuân Hạnh) đẩy con gái ruột là Ánh Minh (Huỳnh Hồng Loan) vào tình thế nguy hiểm. Bên cạnh đó, mối quan hệ của nhân vật Vinh (Đình Mạnh) và Thái (Trần Phong) cũng xảy ra nhiều vấn đề do bị danh lợi che mắt. Xuyên suốt 80 tập phim, khán giả liên tục bị cuốn vào vòng xoáy của những lựa chọn sai lầm cùng âm mưu hãm hại nhau.

Lần đầu thử sức ở lĩnh vực phim ảnh với vai phản diện, Hoa hậu Xuân Hạnh không tránh khỏi bỡ ngỡ và áp lực khi diễn chung với Thân Thúy Hà, Huỳnh Hồng Loan. Vượt qua những lo lắng ban đầu, người đẹp 10x cảm thấy thích thú vì thể hiện được sự độc ác, toan tính của nhân vật Ngọc Châu khiến khán giả "ghét cay ghét đắng".

Bên cạnh những diễn biến căng thẳng trên màn ảnh, dàn diễn viên cũng mang đến nhiều câu chuyện hậu trường thú vị khi tham gia chương trình Gia vị phim. Huỳnh Hồng Loan tiết lộ Đình Mạnh từng lúng túng thấy rõ trong lần thực hiện cảnh hôn với nhau. Nam diễn viên sinh năm 1998 thừa nhận đây chỉ mới là lần thứ hai anh đóng cảnh khóa môi nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và ngại ngùng. Trong khi đó, Thân Thúy Hà và Trần Phong thoải mái chia sẻ nhiều kỷ niệm vui phía sau ống kính, giúp khán giả hiểu hơn về tâm lý nhân vật cũng như hành trình nhiều biến cố mà họ phải trải qua trong phim.

Xuân Hạnh lên tiếng khi bị nói 'vào top 5 Miss Cosmo nhờ thi trên sân nhà'

Ghi tên mình vào top 5 Miss Cosmo, Bùi Thị Xuân Hạnh khiến người hâm mộ Việt Nam tự hào. Song cũng có nhiều ý kiến cho rằng cô gái quê Ninh Bình có được thành tích cao này là nhờ thi đấu trên sân nhà.

