Thân Thúy Hà: Tôi đã quá quen với tin đồn thất thiệt

Sau hơn 30 năm làm nghề, Thân Thúy Hà vẫn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn cá tính, đặc biệt là các nhân vật phản diện. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô không muốn đóng khung bản thân trong một dạng vai cố định.

Chia sẻ với chúng tôi, Thân Thúy Hà nói ban đầu cô khá thích những vai phản diện vì có nhiều đất diễn và tạo được dấu ấn với khán giả. Song theo thời gian, việc lặp lại một màu sắc nhân vật khiến cô mong muốn tìm kiếm thêm sự mới mẻ trong nghề.

“Bây giờ nếu nói về mong muốn trong diễn xuất thì ngoài những vai đẹp, sang và phản diện, tôi đều muốn thử sức với những dạng vai khác”, nữ diễn viên chia sẻ.

Thân Thúy Hà chia sẻ về quan điểm làm nghề sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên cho biết cô ưu tiên vai diễn phù hợp và có chiều sâu Ảnh: FBNV

Theo Thân Thúy Hà, điều khiến cô hứng thú với diễn xuất là được hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau, đặc biệt là những vai tâm lý nặng hoặc có màu sắc gai góc. Cô cho rằng đó cũng là cách để diễn viên làm mới bản thân sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Thân Thúy Hà ưu tiên vai diễn phù hợp và đúng giá

Bên cạnh truyền hình, Thân Thúy Hà cho biết cô vẫn nhận được nhiều lời mời tham gia phim điện ảnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên không đặt nặng chuyện phân biệt phim truyền hình hay điện ảnh mà quan trọng nhất vẫn là chất lượng vai diễn.

“Phim nào mời tôi thấy hợp vai và nhân vật thú vị thì tôi sẽ nhận. Tôi không phân biệt phim truyền hình hay phim điện ảnh”, nữ diễn viên chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, phim điện ảnh có những yêu cầu riêng về cách thể hiện nhân vật do thời lượng ngắn hơn truyền hình. Dù vậy, cô cho rằng nếu không có môi trường phim truyền hình thì diễn viên cũng khó tích lũy đủ kinh nghiệm để bước sang điện ảnh.

Thân Thúy Hà cũng thẳng thắn chia sẻ yếu tố cát sê là điều cô cân nhắc khi nhận dự án vì đây là công việc để kiếm sống và chăm lo cho gia đình. “Tôi quan niệm đây là công việc để kiếm tiền và lo cho gia đình nên phải đúng giá thì tôi mới nhận. Nếu không đúng giá thì cho dù là vai chính phim điện ảnh tôi cũng không nhận”, cô bộc bạch.

Thời gian gần đây, Thân Thúy Hà gây chú ý khi vướng tin đồn sở hữu khối tài sản lên đến 700 tỉ đồng. Trước những bàn tán lan truyền trên mạng xã hội, nữ diễn viên đã có bài đăng lên tiếng đính chính trên trang cá nhân.

Thân Thúy Hà cho biết cô đã quen với những tin đồn thất thiệt trong quá trình hoạt động nghệ thuật Ảnh: FBNV

Chia sẻ thêm với chúng tôi, nữ diễn viên nói điều khiến cô lo lắng không phải là những lời bàn tán mà là việc khán giả hiểu sai vấn đề. “Tôi chỉ sợ khán giả hiểu lầm rằng tôi tự nhận mình có khối tài sản như vậy. Còn với tôi, sau hơn 30 năm làm nghề thì những lời đồn cũng là chuyện bình thường”, cô nói.

Nữ diễn viên 7X cho biết bản thân không để những thông tin thất thiệt ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống. Theo cô, khán giả hiện nay có sự tỉnh táo và đủ nhận thức để nhìn nhận đâu là thông tin chính xác.

“Không có nghệ sĩ nào mà không vướng tin đồn. Quan trọng là khán giả cảm nhận và tin điều gì là đúng, điều gì là sai”, Thân Thúy Hà bày tỏ.

Ngoài câu chuyện nghề nghiệp, nữ diễn viên cũng chia sẻ quan điểm về việc nhiều hoa hậu, người mẫu lấn sân diễn xuất trong thời gian gần đây. Theo cô, điều quan trọng không nằm ở xuất phát điểm mà là thái độ với nghề.

Khi nhắc đến hoa hậu Xuân Hạnh - người đảm nhận vai con gái của Thân Thúy Hà trong phim Người thừa kế không danh phận, nữ nghệ sĩ dành lời khen cho sự cầu thị của đàn em. “Hạnh rất thông minh, chịu khó học hỏi và không ngại khó. Hạnh không mang danh xưng hoa hậu vào phim trường”, nữ diễn viên nhận xét về hoa hậu Xuân Hạnh.

Bản thân từng là người mẫu chuyển hướng sang diễn xuất nên Thân Thúy Hà hiểu những áp lực của các gương mặt tay ngang khi bước vào lĩnh vực phim ảnh. Vì vậy, cô luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những người trẻ nếu họ thật sự nghiêm túc với nghề.