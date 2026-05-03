Thân Thúy Hà lên tiếng về thông tin sở hữu tài sản 700 tỉ đồng

Mới đây, Thân Thúy Hà trở thành tâm điểm chú ý khi một trang mạng đăng tải clip với tiêu đề: "Mỹ nhân Việt sinh con ở tuổi U.50: Làm mẹ đơn thân, sở hữu tài sản 700 tỉ, con trai cao 1,8 m như soái ca". Thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trước những thông tin sai lệch, Thân Thúy Hà đã trực tiếp chia sẻ lại bài đăng và lên tiếng phản hồi. Cô bày tỏ sự ngỡ ngàng trước cách khai thác thông tin theo hướng giật gân. "Chủ trang này lấy thông tin của tôi ở đâu ra mà đưa tin chấn động vậy trời", cô viết.

Đáng chú ý, diễn viên Mưa đỏ thẳng thắn phủ nhận tin đồn sở hữu khối tài sản "700 tỉ đồng". Thân Thúy Hà chia sẻ: "Tôi sống 32 năm trong nghề, làm việc nghiêm túc, nên vui lòng tìm hiểu kỹ về nghệ sĩ mà các bạn muốn đưa lên. 7 triệu thì tôi có. Nếu có 700 tỉ tôi nghỉ hưu, sáng pha trà, ngắm hoa, nghe nhạc, dạo hóng gió, ngắm hoàng hôn, sống cuộc đời an yên rồi. Còn bây giờ, tôi vẫn đi làm nuôi con, đóng tiền học, cơm áo gạo tiền hàng ngày nhiều khi còn thiếu trước hụt sau".

Bên cạnh đó, Thân Thúy Hà cũng "nửa đùa nửa thật" rằng nếu vì những tin đồn thất thiệt khiến cô bị ảnh hưởng công việc, không còn được mời đóng phim và gặp khó khăn trong việc nuôi con, cô sẽ "tìm" người đăng tải thông tin sai lệch để yêu cầu chịu trách nhiệm. Qua đó, nữ diễn viên 7X nhấn mạnh mong muốn không bị đưa tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và gia đình.

Cuộc sống tuổi 48 của diễn viên Thân Thúy Hà

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thân Thúy Hà vẫn duy trì tên tuổi và tạo dựng chỗ đứng vững vàng trong nghề. Không chỉ bền bỉ trên hành trình nghệ thuật, nữ diễn viên còn ghi dấu bằng tinh thần làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, được nhiều đạo diễn tin tưởng giao vai. Cô xem đây là công việc như bao nhiêu ngành nghề khác nên nỗ lực lao động, kiếm tiền mà chưa bao giờ ngại khó, ngại khổ. Những năm qua, sao phim Nếu còn có ngày mai vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh, duy trì phong độ ổn định và sức hút riêng ở độ tuổi U.50.

Về đời sống cá nhân, Thân Thúy Hà lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân sau khi trải qua hôn nhân đổ vỡ. Hiện cô một mình nuôi hai con, kín tiếng về chuyện tình cảm và tập trung chăm lo gia đình. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô không mưu cầu tình yêu, bởi niềm vui lớn nhất của cô đến từ công việc và những giây phút bình yên bên các con. Dù lịch quay bận rộn, mỹ nhân 7X vẫn cố gắng sắp xếp để gần gũi con nhiều nhất có thể, thậm chí tranh thủ di chuyển quãng đường dài chỉ để về nhà ngủ cùng con. Bà mẹ hai con quan niệm hạnh phúc của mình là được ở bên cạnh chăm sóc, nấu ăn, đưa đón con đi học...

"Làm mẹ đơn thân có hơi cực một chút nhưng tôi thấy hài lòng với nó. Con đường tôi chọn là mẹ đơn thân, tôi biết chắc chắn thời gian dành cho con không nhiều như gia đình khác vì tôi phải đi kiếm tiền nuôi con. Dù tôi cần tiền để nuôi con nhưng không phải 100% thời gian vì tiền, tôi biết cân bằng cho con nữa", nữ diễn viên từng bộc bạch.