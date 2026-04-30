'Nữ hoàng rock' kể cột mốc thay đổi sự nghiệp, làm mẹ đơn thân sau đổ vỡ

Một trong những kỷ niệm khó quên trong chặng đường nghệ thuật của ca sĩ Ngọc Ánh là chiếc bình gốm – phần thưởng cho danh hiệu giọng ca vàng Tiếng hát truyền hình các nước ASEAN lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội năm 1996. Giữa dàn thí sinh hùng hậu, “nữ hoàng rock” đã có một quyết định đầy táo bạo khi chọn hát ca khúc quốc tế Woman in Love để trình diễn. Cô nhớ lại: “Khi đi thi quốc tế, mình suy nghĩ hát tiếng Anh thì giám khảo nước ngoài sẽ dễ cảm nhận và hiểu được chất giọng của mình hơn”.

Theo Ngọc Ánh, chiếc cúp bằng gốm dù dễ vỡ nhưng đã được chị nâng niu qua nhiều lần dọn nhà, không một vết sứt mẻ. Điều này như một minh chứng cho sự trân trọng tuyệt đối với một cột mốc khó quên trong sự nghiệp 40 năm hoạt động nghệ thuật.

Ít ai biết rằng, chính chiếc cúp và bằng khen giọng ca vàng ASEAN năm 1996 là "chìa khóa" giúp Ngọc Ánh có được liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 1998. Nữ ca sĩ hóm hỉnh nhớ lại việc mang bằng khen đi thuyết phục các nhà tài trợ: "Họ chọn mặt gửi vàng khi thấy mình có giải thưởng quốc tế thực thụ".

Dù thành danh tại TP.HCM, nhưng Ngọc Ánh lại chọn rạp Trưng Vương (Đà Nẵng) làm nơi tổ chức liveshow đầu đời. Với 4 đêm diễn liên tiếp "cháy vé" và bùng nổ, cô đã tạo nên một hiện tượng thời bấy giờ khi một mình hát liên tục 22 bài mà không cần khách mời. Sự "thừa thắng xông lên" từ bước đệm này đã đưa hình ảnh Ngọc Ánh phủ sóng khắp các phòng trà, sân khấu lớn nhỏ - một bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của “nữ hoàng rock”.

Lý do Ngọc Ánh chọn Đà Nẵng làm nơi tổ chức liveshow đầu tiên xuất phát từ tình yêu dành cho cội nguồn. Là một người con sinh ra tại TP.HCM nhưng có gốc tại Quảng Nam, cô muốn mang tiếng hát về phục vụ bà con họ hàng. Quan trọng nhất, Ngọc Ánh thừa nhận quyết định này là để cha mẹ được "nở mày nở mặt" với quê hương.

Trong chương trình, “nữ hoàng rock” xúc động nhớ lại khoảnh khắc mời cha mẹ lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay của khán giả: "Mình cảm thấy tự hào vì đã đạt được những thành tích để cha mẹ hãnh diện về đứa con gái út". Đó không chỉ là thành công của một nghệ sĩ, mà còn là sự hiếu thảo của một người con muốn dành tặng vinh quang cho đấng sinh thành.

Nhìn lại chặng đường 40 năm ca hát chuyên nghiệp, Ngọc Ánh tự nhận mình là người may mắn và suôn sẻ. Tuy nhiên, đằng sau sự may mắn đó là tinh thần tự học, tìm tòi cái mới mỗi ngày để không bao giờ lỗi thời. Nữ ca sĩ khẳng định tuổi trẻ của mình đã sống trọn vẹn và không hề "sống hoài, sống phí". Những thành tựu đạt được trong quá khứ chính là nền tảng vững chắc để cô tiếp tục nhận được sự yêu mến của khán giả cho đến tận ngày hôm nay.

Ở tuổi 62, Ngọc Ánh vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật, làm giám khảo nhiều cuộc thi để chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ đàn em. Về cuộc sống riêng, giọng ca Anh ba Hưng làm mẹ đơn thân sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Phía sau ánh đèn sân khấu, nữ nghệ sĩ luôn nỗ lực hoàn thành tốt vai trò của một người mẹ. Cô hướng con gái đến sự tự lập, mạnh mẽ và luôn xác định đi bên cạnh, đồng hành và làm bức tường vững chãi để con có thể dựa vào khi gặp khó khăn.