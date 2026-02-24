40 năm làm nghệ thuật, ‘nữ hoàng rock’ ra sao ở tuổi 62?

Ca sĩ Ngọc Ánh đảm nhận vai trò giám khảo vòng chung kết Người kể chuyện tình. Trong hậu trường, nữ nghệ sĩ cho biết sự trở lại ghế nóng ở mùa 9 mang lại cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt. “Các em đã trải qua một hành trình rất dài, phải tự chiến đấu để chọn ra 3 gương mặt bước vào chung kết. Tôi mong các em sẽ thật sự tỏa sáng, tự tin để chinh phục khán giả cũng như ban giám khảo”, “nữ hoàng rock” chia sẻ.

Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, khi được hỏi điều quý giá nhất mình có được là gì, Ngọc Ánh khẳng định: “Không có sức khỏe thì không thể giữ được giọng hát. Điều tiên quyết là giọng hát, sau đó là sức khỏe, đam mê và nhiệt huyết”.

Ngọc Ánh chấm thi Người kể chuyện tình, lên sóng ngày 26.2 trên THVL1 Ảnh: NVCC

Nữ nghệ sĩ cho biết mình may mắn sở hữu giọng hát trời phú cùng nền tảng sức khỏe tốt. Ở tuổi 62, Ngọc Ánh vẫn chạy show đều đặn. Cô chia sẻ bản thân may mắn khi không mắc các bệnh nền như huyết áp, tim mạch hay tiểu đường. Tuy nhiên, sau 40 năm gắn bó với giày cao gót 10 phân trở lên và cường độ biểu diễn dày đặc, cô gặp vấn đề về khớp gối và đang điều trị định kỳ.

Dù phải hạn chế giày cao gót và chú ý giảm cân để bảo vệ sức khỏe, Ngọc Ánh vẫn giữ phong thái chỉn chu mỗi khi bước lên sân khấu. “Mang giày cao gót giúp tạo dáng đẹp và nữ tính hơn. Nhưng giờ tôi linh hoạt hơn, di chuyển xong là thay giày để bảo vệ đôi chân”, giọng ca Anh ba Hưng tiết lộ. Gia đình cũng là điểm tựa lớn khi con cái luôn hỗ trợ, đưa Ngọc Ánh đi thăm khám và san sẻ những công việc nặng nhọc.

Ngọc Ánh nói về danh xưng 'nữ hoàng rock'

Với cô, mỗi danh xưng đều là tình cảm trân quý mà khán giả và báo chí dành tặng. “Nữ hoàng rock” gắn với một dòng nhạc cụ thể, trong khi “danh ca Ngọc Ánh” bao trọn cả hành trình 40 năm và nhiều thể loại âm nhạc cô theo đuổi. “Tôi hân hạnh được khán giả yêu thương gọi như vậy. Danh xưng ấy chứa đựng rất nhiều ý nghĩa”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Dù bận rộn với công việc song Ngọc Ánh vẫn ưu tiên dành thời gian cho gia đình Ảnh: NVCC

Dù thường xuyên nhận được lời mời lưu diễn nước ngoài dịp tết, Ngọc Ánh vẫn ưu tiên ở lại Việt Nam để sum vầy cùng gia đình. Sau khi mẹ qua đời, cô càng trân trọng thời gian bên người thân. Với Ngọc Ánh, mùa xuân là dịp của đoàn tụ và những khoảnh khắc bình yên thay vì những chuyến đi xa.

Khép lại cuộc trò chuyện, Ngọc Ánh gửi gắm nhiều tâm huyết đến lớp nghệ sĩ trẻ. Theo cô, thế hệ hôm nay có nhiều điều kiện thuận lợi nhờ sự phát triển của công nghệ và môi trường nghệ thuật hiện đại. Tuy nhiên, chính sự đủ đầy ấy có thể khiến một số người trẻ dễ ỷ lại. “Điều quan trọng nhất vẫn là giọng hát. Các bạn phải tập luyện, phải thuộc lời, phải hát bằng cảm xúc. Khi khán giả bỏ tiền mua vé đến xem, mình phải thể hiện sự chuyên nghiệp. Học thuộc lời không chỉ là tôn trọng khán giả mà còn là tôn trọng tác giả và chính bản thân mình”, cô nhấn mạnh.

Với Ngọc Ánh, tuổi trẻ là “bảo vật của một đời người”. Điều quý giá nhất mà một nghệ sĩ trẻ có thể làm chính là sử dụng quãng thời gian ấy để rèn luyện, cống hiến và giữ trọn đam mê - như cách cô đã bền bỉ đi qua hơn 40 năm làm nghề.