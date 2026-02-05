Bộ đội quyết vượt đường xa tìm cô gái chưa từng gặp để nên duyên vợ chồng

Mở đầu chương trình, ông Chức chia sẻ về biến cố sức khỏe nghiêm trọng mà bản thân từng trải qua - nhồi máu cơ tim. Trong khi đó, bà Tường Hoa cũng không kém phần kiên cường khi đối mặt với căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 2, được phát hiện vào tháng 10.2022. Khi được hỏi điều gì giúp bản thân vững vàng trong thời điểm đối diện với biến cố sức khỏe, bà Hoa xúc động chia sẻ rằng chính người chồng bên cạnh là nguồn động viên lớn lao nhất.

Ông Trần Văn Chức nghẹn ngào chia sẻ về những biến cố trong đời sống hôn nhân ẢNH: NSX

Thời điểm đó, người bạn đời từng chia sẻ với bà Hoa rằng: “Bệnh thì mình cùng nhau trị, tới đâu chữa tới đó”. Nữ khách mời kể trong thời gian chờ kết quả sau ca phẫu thuật, dù cơ thể còn yếu và chưa thể ăn uống bình thường, bà vẫn được bạn bè trong nhóm đạp xe rủ đi cà phê để giữ tinh thần tích cực.

Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ xảy ra khiến bà phải nhập viện khẩn cấp vì vết mổ bị chảy máu. Chia sẻ thêm, ông Trần Văn Chức cho biết đã từng tạm ngưng đạp xe vì lo sợ vợ mặc cảm và ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông chọn đi một mình, trên những cung đường khác, cho đến khi vợ dần hồi phục sau vài tháng điều trị.

Khi bà Hoa vừa vượt qua bệnh tật, biến cố lại một lần nữa ập đến với gia đình khi ông Chức bị nhồi máu cơ tim và phải nhập viện cấp cứu. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, các bác sĩ cho biết ông đã rất may mắn. “Chỉ cần chậm hơn một chút thôi, có thể đã rơi vào tình trạng sống thực vật”, ông kể. Trước câu hỏi của MC Đại Nghĩa về việc có từ bỏ đam mê xe đạp sau những biến cố liên tiếp, bà Hoa mỉm cười chia sẻ: “Chúng tôi không còn đi những cung đường quá dài nữa, nhưng vẫn giữ niềm đam mê”.

Ông Chức và vợ là khách mời trong Mảnh ghép hoàn hảo, lên sóng trên VTV9 ẢNH: NSX

Chuyện tình nhiều thăng trầm của ông Chức và vợ

Không chỉ gắn bó bằng xe đạp, câu chuyện tình yêu của ông bà cũng khá ly kỳ. Bà Hoa kể rằng thời học sinh, bà thường viết thư cho một người bạn đi bộ đội. Người bạn ấy lại hay chuyển thư cho bạn bè cùng đơn vị đọc. Trong số đó, ông Chức là người quan tâm đến những lá thư của bà Hoa nhất. Ông mạnh dạn viết thư làm quen bà Hoa.

Khi xuất ngũ, ông đi tìm bà Hoa. Thời đó, thông tin liên lạc khó khăn, ông Chức từ Bình Phước về Bình Dương, cũng trong thời điểm đó, bà Hoa lại từ Bình Dương lên Bình Phước và cả hai lỡ nhịp gặp nhau. Sau này, họ mới hẹn gặp được nhau. Khi vừa gặp, cả hai đã nhận ra dù chưa từng gặp mặt trước đó.

Mối tình này đã bên nhau được 40 năm. Ông bà có một người con đã trưởng thành, hiện đang công tác ở nước ngoài và luôn ủng hộ đam mê của cha mẹ. Người con ấy còn dành tặng ông bà hai chiếc xe đạp cao cấp, xách tay từ nước ngoài về - món quà khiến bà Hoa không giấu được sự xúc động.

Lắng nghe câu chuyện, MC Đại Nghĩa gửi gắm: “Câu chuyện của anh chị rất dung dị nhưng đã thắp lên tia sáng của niềm tin, của tình yêu và sự đồng hành. Những vòng quay xe đạp không chỉ đưa anh chị đi qua các cung đường, mà còn lan tỏa cảm hứng sống tích cực đến rất nhiều người”.