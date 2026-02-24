Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Khánh Ly về nước ra mắt cuốn sách đầu tiên về 80 năm cuộc đời

Thiên Anh
Thiên Anh
24/02/2026 13:27 GMT+7

Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly, cuốn sách được ca sĩ Khánh Ly cho biết là tác phẩm đầu tiên và duy nhất về chân dung của mình, sẽ được ra mắt trong tháng 3 tới.

Khánh Ly vừa trở về Việt Nam trong những ngày đầu năm mới, lần đầu tiên cùng gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viếng mộ ông (hôm 23.2, tức mùng 7 tết).

Khánh Ly về nước ra mắt cuốn sách đầu tiên về 80 năm cuộc đời- Ảnh 1.

Đây là lần đầu tiên sau 25 năm, ca sĩ Khánh Ly và Trịnh Vĩnh Trinh - em nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - cùng nhau đến viếng mộ người nhạc sĩ tài hoa này

ẢNH: NSCC

Ca sĩ Quang Thành, người bạn vong niên đồng hành cùng Khánh Ly trong các hoạt động âm nhạc và thiện nguyện suốt 20 năm qua, cho biết dịp về nước lần này, bà sẽ dành thời gian chủ yếu cho gia đình mình, cho gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, về Huế tham gia các hoạt động tưởng nhớ cố nhạc sĩ và ra mắt dự án sách cùng phim tư liệu Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly

Cụ thể, vào 28.2 - ngày sinh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Khánh Ly sẽ tham gia buổi tưởng niệm - giao lưu tại công viên mang tên ông ở Huế với chủ đề Chiều trên quê hương tôi. Sau đó, bà sẽ có buổi ra mắt sách Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly vào đúng sinh nhật lần thứ 81 của mình vào ngày 6.3 tại Hà Nội và 8.3 tại TP.HCM. 

Khánh Ly về nước ra mắt cuốn sách đầu tiên về 80 năm cuộc đời- Ảnh 2.

Ca sĩ Khánh Ly hội ngộ vợ chồng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh tại nơi an nghỉ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và mẹ ông ở Nghĩa trang chùa Quảng Bình, Gò Dưa, TP.HCM

ẢNH: NSCC

Theo ca sĩ Quang Thành, Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly là cuốn sách công phu và đặc biệt; trong đó, những có kỷ niệm giữa ca sĩ Khánh Ly và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần đầu được chia sẻ, những đoạn đời lần đầu được kể, những câu chuyện về những nghệ sĩ cùng thời lần đầu được công bố. Đây là quyển sách duy nhất về cuộc đời Khánh Ly.

Khánh Ly về nước ra mắt cuốn sách đầu tiên về 80 năm cuộc đời- Ảnh 3.

Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly, sách được liên kết thực hiện bởi Nhà xuất bản Phụ Nữ, Viet Legacy và Truyền thông Đôi Cánh

ẢNH: NXB

Quang Thành - cũng là chủ biên - cho biết cuốn sách được hình thành trong thời gian dài, với sự thấu hiểu sâu sắc, bên cạnh nhiều thông tin lẫn hình ảnh quý giá. Trong sách, Khánh Ly trang trọng dành một chương dày dặn nhất về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và gia đình ông, với bút tích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết về ca sĩ Khánh Ly: “Một người bạn của định mệnh, vĩnh viễn thương yêu nhau”...

Trước đó, vào năm 2015, Khánh Ly từng ra mắt cuốn Đằng sau những nụ cười (Phương Nam Book - NXB Văn học) tập hợp các tản văn của bà.

Lắng đọng hình ảnh ca sĩ Khánh Ly thăm nhà xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Lắng đọng hình ảnh ca sĩ Khánh Ly thăm nhà xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Hình ảnh ca sĩ Khánh Ly ở tuổi 80 và thời thiếu nữ trước căn nhà nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng sinh sống gợi cho người xem nhiều cảm xúc.

