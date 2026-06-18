‘Nữ hoàng nước mắt’ đang gây bão trên phim giờ vàng là ai?

Nếu vai Tú trong Cách em 1 milimet giúp Quỳnh Châu được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng nước mắt" mới của màn ảnh Việt, thì vai Diệu trong Dưới ô cửa sáng đèn đang phát sóng trên VTV3 tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất nội tâm của nữ diễn viên sinh năm 1998.

Diễn viên Quỳnh Châu trong Dưới ô cửa sáng đèn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

'Nữ hoàng nước mắt' tiếp tục gây bão

Theo diễn biến mới nhất của Dưới ô cửa sáng đèn, sự thật Dương ngoại tình cuối cùng cũng bị phơi bày. Đối diện với người chồng từng là chỗ dựa của mình, Diệu không gào khóc hay nổi giận dữ dội. Nhân vật lựa chọn cách đối diện lạnh lùng nhưng đầy tổn thương, buộc Dương phải thú nhận sự thật về mối quan hệ ngoài luồng. Càng đau đớn hơn khi Diệu nhận ra người đàn ông đầu ấp tay gối với mình suốt thời gian dài lại thờ ơ đến mức không nhận ra cả những tổn thương mà cô vừa trải qua.

Quỳnh Châu diễn cảnh khóc trong Dưới ô cửa sáng đèn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điều khiến khán giả xúc động không nằm ở những lời thoại kịch tính mà ở cách Quỳnh Châu thể hiện cảm xúc. Ánh mắt thất thần, sự hụt hẫng khi niềm tin sụp đổ và giọng nói nghẹn lại trong từng câu thoại khiến nhiều người xem cảm nhận rõ nỗi đau của một người phụ nữ bị phản bội. Vì vậy mà trên các diễn đàn phim Việt và mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho nữ diễn viên. Không ít ý kiến cho rằng Quỳnh Châu đã có màn thể hiện xuất sắc nhất từ đầu phim, thậm chí có bình luận nhận xét cô "diễn bằng mắt", chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ truyền tải cảm giác tuyệt vọng của nhân vật.

Nhiều ý kiến bày tỏ: "Nữ diễn viên này khóc đẹp nhất phim truyền hình"; "Quỳnh Châu diễn đạt quá, khóc cũng đẹp nữa"; "Tập tối qua nữ chính diễn hay quá, diễn tả được nỗi đau tột cùng của một người vợ bị phản bội bằng nét mặt và những giọt nước mắt mà không cần thoại nhiều"...

Ở tập mới nhất trong Dưới ô cửa sáng đèn, Quỳnh Châu gây chú ý với khả năng diễn nội tâm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự đồng cảm mà khán giả dành cho Diệu cũng đến từ việc nhân vật này được xây dựng khá gần với đời sống. Là người phụ nữ mạnh mẽ, luôn gồng gánh công việc và gia đình, Diệu lại phải đối mặt với những biến cố liên tiếp trong kinh doanh. Trước khi phát hiện chồng ngoại tình, cô còn rơi vào nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống. Những biến cố dồn dập khiến cuộc đời nhân vật ngày càng bi kịch và cũng tạo điều kiện để Quỳnh Châu phô diễn khả năng diễn xuất tâm lý.

Đây không phải lần đầu Quỳnh Châu chinh phục khán giả bằng những cảnh khóc. Cuối năm 2025, nữ diễn viên gây chú ý khi đảm nhận vai Tú trong Cách em 1 milimet. Nhân vật này liên tục trải qua những tổn thương trong tình yêu, có nhiều phân đoạn khóc và giằng xé nội tâm. Chính khả năng thể hiện cảm xúc tự nhiên, không bi lụy nhưng vẫn chạm tới người xem đã giúp cô được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng nước mắt" mới của màn ảnh Việt.

Trước khi được biết đến với những vai diễn giàu cảm xúc, Quỳnh Châu từng ghi dấu ấn qua nhiều dạng nhân vật khác nhau như trong Đi giữa trời rực rỡ, Người một nhà hay Những chặng đường bụi bặm. Việc liên tục thay đổi màu sắc vai diễn cho thấy nữ diễn viên trẻ không muốn đóng khung bản thân trong một hình tượng nhất định và đang từng bước khẳng định vị trí của mình trên đường đua phim giờ vàng VTV.