Cuộc sống kín tiếng của nữ nghệ sĩ đóng 6 phim trăm tỉ liên tiếp

Sau khi ra rạp, Ma xó tạo cơn sốt ở phòng vé, thu về hơn 126 tỉ đồng (tính đến sáng 17.6). Thành tích này giúp NSƯT Hạnh Thúy đạt được cột mốc “vô tiền khoáng hậu” khi trở thành nữ diễn viên có 6 phim điện ảnh liên tiếp đạt doanh thu 100 tỉ đồng. Trước đó, cô góp mặt trong các dự án như Thiên đường máu (126 tỉ đồng), Tài (113 tỉ đồng), Quỷ nhập tràng 2 (134 tỉ đồng), Hẹn em ngày nhật thực (118 tỉ đồng) và Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng (201 tỉ đồng).

Thời gian qua, NSƯT Hạnh Thúy liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh, trong đó phải kể đến các tác phẩm kinh dị Ảnh: NSX

Liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh, Hạnh Thúy chia sẻ với chúng tôi về bí quyết giữ nguồn năng lượng của bản thân. Cô nói: “Những người làm việc chung với tôi sẽ hay than phiền vì tôi quên cực nhanh. Sau một dự án, là tôi quên luôn rồi. Tại vì đó là một trong những nguyên tắc để không lặp lại chính mình. Chính vì vậy, sau khi một tác phẩm kết thúc, tôi sẽ cố gắng quên để mình hoàn toàn tươi mới khi bước vào dự án mới. Nhiều khi tôi bị trách hoài luôn vì đôi lúc mọi người hỏi kỷ niệm vui buồn nhưng tôi không nhớ”.

Khi được hỏi về tiêu chí chọn vai diễn sau chặng đường làm làm nghề, Hạnh Thúy cho biết cô vẫn thích lựa chọn những vai đất diễn nhiều hoặc những nhân vật có cá tính, số phận thật sự đặc biệt. Khi đến với một dự án, sao nữ 7X thường cân nhắc xem bản thân có cảm xúc với nhân vật hay không, có phù hợp với tinh thần làm việc của các anh chị em trong ê kíp hay không. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng tính toán để xem mình có đủ điều kiện tham gia để toàn tâm toàn ý cho nhân vật.

Cuộc sống đời thường của nghệ sĩ Hạnh Thúy

NSƯT Hạnh Thúy nỗ lực cân bằng giữa công việc và gia đình. Cô thấy may mắn khi nhận được sự hỗ trợ, thấu hiểu từ phía người thân Ảnh: NSX

Thường xuyên đóng vai ma quỷ trên màn ảnh, ngoài đời Hạnh Thúy chọn cuộc sống giản dị, kín tiếng. Cô không xây dựng hình ảnh gì trong đời thường mà chọn sống đúng với bản thân mình. “Cho nên mọi người sẽ thấy ngoài đời đôi khi tôi bình thường đến mức không nhận ra luôn. Thậm chí có lúc mọi người còn hỏi rằng sao nhìn tôi không có nét gì gọi là diễn viên hết vậy”, nữ diễn viên phim Ma xó bày tỏ thêm.

Trước những thắc mắc này, Hạnh Thúy không ngại bày tỏ quan điểm của mình. Theo cô, diễn viên hay nghệ sĩ là ở trong những môi trường đặc biệt. “Và sau khi hoàn thành vai trò này rồi thì tôi vẫn là một người bình thường, một người mẹ, một người vợ…”, cô trải lòng.

Từ quan điểm đó, Hạnh Thúy luôn nỗ lực cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng. Cô nói bản thân may mắn khi cả gia đình và những anh em đồng nghiệp đều hiểu mình đang có nhiều vai trò đan xen nhau. Do đó, mọi người cũng hỗ trợ sao nữ 7X để cô có thể sắp xếp, chu toàn mọi thứ một cách hiệu quả nhất.