Thêm một phim kinh dị Việt chạm mốc 100 tỉ, 'Tài' của Mỹ Tâm rời rạp

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, doanh thu phim kinh dị Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng hiện đã chạm mốc 100 tỉ đồng. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 7 trong năm 2026 gia nhập “câu lạc bộ trăm tỉ” sau thành tích của Thỏ ơi (449,7 tỉ đồng), Nhà ba tôi một phòng (110,9 tỉ đồng), Báu vật trời cho (103,5 tỉ đồng), Tài (113 tỉ đồng), Quỷ nhập tràng 2 (133,9 tỉ đồng) và Hẹn em ngày nhật thực (115,9 tỉ đồng).

Phim kinh dị 'Phí Phông' ra sao ở phòng vé?

Riêng trong ngày 23.4, doanh thu của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng là hơn 2 tỉ đồng. Tác phẩm hiện đang dẫn đầu phòng vé, sắp tới phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh. Theo ghi nhận, doanh thu trong ngày của Đại tiệc trăng máu 8 và Heo năm móng xếp vị trí thứ 2 và thứ 3 dù đang chiếu sớm, lần lượt là 1,33 tỉ đồng và 1,32 tỉ đồng. Những vị trí còn lại trong top 5 thuộc về Xác ướp và Hẹn em ngày nhật thực.

Dàn diễn viên Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng trong sự kiện ra mắt phim tại Hà Nội Ảnh: NSX

Theo đại diện Box Office Vietnam, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng thu hơn 55 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần, chiếm đến 75% doanh thu phòng vé. Bộ phim của bộ đôi đạo diễn - diễn viên Đỗ Quốc Trung và Kiều Minh Tuấn gần như chắc chắn sẽ vượt doanh thu của Con kể ba nghe trước đó.

“Sức nóng của Phí Phông sẽ khiến cục diện phòng vé tuần nghỉ lễ giỗ Tổ trở nên khó lường. Có 4 bộ phim Việt Nam ra mắt dịp cuối tuần này, trong khi Phí Phông bước sang tuần 2 công chiếu. Chưa kể Michael đang có lượng bán vé trước rất khả quan trong cộng đồng người hâm mộ, việc dự đoán bộ phim nào sẽ đứng nhất tuần cực kỳ khó khăn”, đại diện Box Office Vietnam nhận định.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung không giấu được sự xúc động khi nhìn lại hành trình thực hiện bộ phim. Anh chia sẻ rằng ê kíp đã trải qua quá trình làm việc đầy thử thách tại Mộc Châu trong những ngày thời tiết khắc nghiệt nhất: “Chúng tôi đã làm bộ phim này trong những ngày lạnh nhất ở Mộc Châu, có những đêm chúng tôi phải thức trắng dưới lớp sương mù dày đặc. Khi nhận lời thực hiện bộ phim, tôi mang theo rất nhiều áp lực, căng thẳng, từ việc đưa cả ê kíp ra miền Bắc làm việc, kết nối với các nghệ sĩ nhiều thế hệ, cho đến việc hợp tác cùng diễn viên quốc tế. Nhưng đến hôm nay, khi bộ phim được trình chiếu, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc và tự hào”.

Phim Tài rời rạp với doanh thu hơn 100 tỉ đồng. Đây là tác phẩm đầu tay của Mai Tài Phến trong vai trò đạo diễn Ảnh: NSX

Theo ghi nhận, hiện tại phim điện ảnh Tài của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến không còn hiển thị trên dữ liệu doanh thu phòng vé trong ngày của Box Office Vietnam. Dự án rời rạp với 113 tỉ đồng, được xem là thành công của nam diễn viên 9X trong lần đầu thử sức ở vai trò đạo diễn. Phim Quỷ nhập tràng 2 cũng đang chuẩn bị rời rạp. Ngày 23.4, tác phẩm kinh dị này chỉ bán được 4 vé, trên tổng số 6 suất chiếu. Trong khi đó, Bẫy tiền và Song hỷ lâm nguy gặp khó trên đường đua khi doanh thu lần lượt là 2,9 tỉ đồng và 14,5 tỉ đồng.

Tuần này, thị trường có sự đổ bộ của loạt phim Việt như Đại tiệc trăng máu 8, Heo năm móng, Anh Hùng và Trùm Sò, hứa hẹn tạo nên cuộc tranh tài khốc liệt tại phòng vé.