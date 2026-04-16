Phim 16+ có Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc ra sao ở phòng vé?

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, phim điện ảnh Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng dù chưa khởi chiếu chính thức song đã có doanh thu ấn tượng trong những suất chiếu đặc biệt. Cụ thể, doanh thu trong ngày 16.4 của dự án kinh dị có Kiều Minh Tuấn đạt hơn 7,4 tỉ đồng, tương đương với hơn 91.000 vé bán ra trong tổng số hơn 2.000 suất chiếu. Thành tích này giúp phim nâng tổng doanh thu lên 12,5 tỉ đồng. Đây được xem là con số ấn tượng cho một tác phẩm trong những ngày chiếu sớm.

Kiều Minh Tuấn có nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi đóng phim kinh dị Ảnh: NSX

Theo ghi nhận, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng vừa ra rạp đã vượt qua Hẹn em ngày nhật thực (1,1 tỉ đồng) để dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày. 3 vị trí còn lại của top 5 lần lượt thuộc về Dưới bóng điện hạ (hơn 373 triệu đồng), Trò chơi của quỷ 2 (hơn 96 triệu đồng) và Takhon quỷ đội lốt người (hơn 85 triệu đồng).

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng là tác phẩm xoay quanh Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Minh Anh) - hai pháp sư tập sự lên núi cứu người mẹ đang bị lời nguyền phí phông đánh gục. Cùng lúc đó, trong bản sâu cũng xảy ra nhiều cái chết ghê rợn. Mọi nghi ngờ đổ dồn về hai mẹ con Mon (Diệp Bảo Ngọc) và Lua (Nina Nutthacha), những người mang đặc tính y hệt phí phông. Thế nhưng vẫn còn những bí mật động trời bị chôn vùi trong chốn rừng thiêng nước độc, cuốn hai anh em Còn và Dương vào cuộc truy lùng không hồi kết.

Dự án lần này do Đỗ Quốc Trung làm đạo diễn, quy tụ dàn sao như NSƯT Hạnh Thúy, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, Nina Nutthacha, Lan Phương… Trước đó, trong sự kiện ra mắt phim, nam đạo diễn cho biết anh và các cộng sự đã làm phim bằng tất cả tình yêu và niềm hạnh phúc khi được làm nghề nghiêm túc. “Chúng tôi giờ sẽ gửi tặng bộ phim này đến khán giả và mong chờ tác phẩm được yêu thương, đón nhận”, anh bộc bạch.

Sự trở lại của Diệp Bảo Ngọc sau loạt phim trăm tỉ cũng được mọi người quan tâm Ảnh: NSX

Đạo diễn nói gì về Kiều Minh Tuấn?

Với lần hợp tác thứ hai cùng Kiều Minh Tuấn sau Con kể ba nghe, đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho biết anh cảm thấy may mắn khi được làm việc với một diễn viên giàu kinh nghiệm. Theo anh, sức ảnh hưởng của Kiều Minh Tuấn không chỉ nằm ở tên tuổi mà còn ở tinh thần làm nghề, thậm chí có những diễn viên nhận lời tham gia phim phần nhiều vì sự góp mặt của Kiều Minh Tuấn. Đơn cử như Đoàn Minh Anh, khi được mời đến casting cho bộ phim, cô tỏ ra hào hứng khi biết mình sẽ được đóng cùng nam diễn viên 8X và xem đây là một cơ hội để học hỏi từ đàn anh.

“Tôi học được nhiều từ anh Kiều Minh Tuấn, dù tôi không phải là diễn viên mà ở vai trò đạo diễn. Có nhiều điều tôi thấy mình còn khai thác được từ anh. Dự án nào tôi cũng làm khó anh hết, ở phim trước anh ấy rất sợ độ cao thì tôi ép đi trên dây, dự án này anh ấy sợ phim kinh dị và thường xuyên giật mình. Dù vậy, anh Tuấn không bao giờ làm khó tôi mà vẫn làm theo mong muốn của tôi. Hai anh em làm việc nhịp nhàng và tiết kiệm được thời gian rất nhiều so với dự án đầu tiên”, đạo diễn Đỗ Quốc Trung chia sẻ.

Năm nay, thị trường điện ảnh đón chào nhiều phim Việt thuộc thể loại kinh dị. Ngoài Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, sắp tới sẽ có sự đổ bộ của Heo năm móng, Ma xó… Trước đó, phim điện ảnh Quỷ nhập tràng 2 ra mắt hồi giữa tháng 3.2026 đã thu về hơn 133 tỉ đồng.