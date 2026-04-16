Johnny Trí Nguyễn tái xuất, nói gì khi đóng cảnh hành động ở tuổi 52?

Hôm 15.4, Johnny Trí Nguyễn gây chú ý khi xuất hiện tại buổi công bố phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh diễn ra tại TP.HCM. Lần hiếm hoi góp mặt trong một sự kiện giải trí, nam diễn viên gây ấn tượng bởi vẻ ngoài phong độ, điển trai ở tuổi 52. Đây cũng là một trong những dự án đánh dấu sự trở lại của nam nghệ sĩ sau quãng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai Hữu tướng quân. Ngoài ra, anh còn giữ vai trò chỉ đạo võ thuật, tham gia tuyển chọn diễn viên. Nói về lý do tái xuất, sao nam cho biết đây là một dự án hoành tráng, có sự cộng hưởng giữa kịch bản, yếu tố lịch sử… Do đó, nam diễn viên cho rằng nếu không góp mặt sẽ là điều tiếc nuối đối với mình.

Anh bộc bạch: “Đời người sẽ ít có những cơ hội được tham gia trong một dự án như vậy, với những cộng sự nghiêm túc để làm một bộ phim mà chúng ta đã muốn làm từ xưa đến nay”.

Với tinh thần đó, Johnny Trí Nguyễn khẳng định bản thân đã “toàn tâm toàn ý” cho tác phẩm. Theo anh, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh không phải là một dự án cá nhân, mà là sự nỗ lực của toàn bộ ê kíp.

Diễn viên 52 tuổi bày tỏ: “Chúng tôi cùng nhau làm nên một tác phẩm không chỉ là dự án điện ảnh bình thường mà nằm trong bối cảnh lịch sử quan trọng. Cho nên trong quá trình tham gia, không riêng gì tôi mà rất nhiều anh em đã hợp sức. Đây đúng là nỗ lực của cả một tập thể để thực hiện tốt nhất trong điều kiện chúng ta có, để có được một tác phẩm mà mọi người cảm thấy tự hào”.

Sự trở lại của Johnny Trí Nguyễn

Tiết lộ thêm về vai diễn của mình, Johnny Trí Nguyễn cho biết đó là một chiến binh, chấp nhận hy sinh cuộc sống riêng vì đại cuộc. Theo anh, Hữu tướng quân là nhân vật sẽ bộc lộ tính cách qua từng diễn biến phim, chứ khán giả không nhìn thấy được toàn bộ về nhân vật từ ban đầu.

Nói về khó khăn khi trở lại màn ảnh rộng sau quãng thời gian vắng bóng, Johnny Trí Nguyễn quan niệm trong diễn xuất sẽ không gọi là khó, mà quan trọng là bản thân có nhập vai được hay không.

“Nếu làm không được thì đó là dở, còn làm tốt thì đó là hay. Kịch bản không bao giờ viết hết về nhân vật, nhưng người diễn viên phải xây dựng được nhân vật từ khi còn thơ ấu đến khi trưởng thành để tạo ra độ dày cho vai diễn. Đó là sự sáng tạo của người diễn viên. Nhiều khi mình phải thay đổi chút xíu về kịch bản, về lời thoại để tạo nên sự chân thật, hấp dẫn”, anh chia sẻ.

Cũng theo nam nghệ sĩ, đây là dự án có nhiều phân cảnh hành động nhất từ trước đến nay mà anh thực hiện. Thậm chí ban đầu, kịch bản phim có gấp đôi cảnh hành động so với một tác phẩm thông thường khác. Do đó, Johnny Trí Nguyễn đã chủ động xin đạo diễn giảm bớt để mình có thể tập trung làm tốt nhất.

“Nhưng cuối cùng vẫn là dự án có nhiều cảnh đánh nhau, vì nó là phim của thời chiến nên mình phải cố gắng thực hiện. Tôi và ê kíp đã bỏ rất nhiều sự sáng tạo vào. Với thời đại AI sắp tới, đây cũng có thể là một trong những bộ phim cuối cùng mà chúng ta phải bỏ rất nhiều công sức như vậy để thực hiện. Nhưng như vậy càng đáng giá”, anh nói.

Về việc đóng cảnh hành động ở tuổi 52, Johnny Trí Nguyễn cho rằng “mọi thứ cũng đơn giản”. Nam diễn viên nói anh không phải tập luyện nhiều như những đồng nghiệp khác vì võ thuật đã “ăn vào máu”. “Nhưng khi thực hiện, cái quan trọng là làm sao để các diễn viên làm tốt mới khó. Tôi không phải vai chính trong phim. Đối với tôi, những vai của các bạn mới cần phải hấp dẫn nhất”, anh chia sẻ quan điểm.