Văn hóa

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh quay 83 ngày đêm tại Ninh Bình

Thạch Anh
04/02/2026 07:52 GMT+7

Phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về lăng mộ vua Đinh vừa kết thúc hành trình 83 ngày ghi hình tại Ninh Bình.

Lễ đóng máy quy tụ hơn 200 thành viên của đoàn, trong đó có khoảng 70 diễn viên, cùng sự góp mặt của bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN, ông Trần Song Tùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình…

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh tại Ninh Bình Năm 2026 - Ảnh 1.

Bà Ngô Phương Lan phát biểu tại lễ đóng máy phim

Ảnh: ĐPCC

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh là dự án khởi đầu từ việc ký kết hợp tác phát triển điện ảnh giữa Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN và tỉnh Ninh Bình vào tháng 10.2024, với mục tiêu thu hút, xúc tiến làm phim và từng bước xây dựng công nghiệp điện ảnh tại Ninh Bình gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Tại lễ đóng máy, bà Ngô Phương Lan chia sẻ: "Năm vừa qua có phim Mưa đỏ ra mắt thành công vào 2.9 thì năm nay chắc chắn sẽ có hướng đi mới cho phim Việt. Và tôi hy vọng Hộ linh tráng sĩ là một tác phẩm minh chứng cho hướng đi mới đó".

Trong 83 ngày quay hình, đoàn phim nhận được nhiều hỗ trợ từ lãnh đạo địa phương. Tại sự kiện, ông Trần Song Tùng cho biết: "Ngoài phát triển du lịch, kinh tế và văn hóa, chúng tôi cũng đánh giá cao những câu chuyện có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa giáo dục dành cho thế hệ trẻ làm sao khát khao, có lòng tự tôn, tự trọng đặc biệt khi đất nước đang chuyển mình trong kỷ nguyên mới".

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh tại Ninh Bình Năm 2026 - Ảnh 2.

Diễn viên Tuấn Trần và Trần Thiên Tú tham gia phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh

Ảnh: ĐPCC

Để thực hiện dự án Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh, đoàn phim huy động hơn 200 nhân sự, 50 diễn viên có thoại, gần 100 diễn viên hành động và hơn 5.000 lượt diễn viên quần chúng. Ê kíp phải quay hình ở hơn 40 bối cảnh tại Ninh Bình. "Đó là 83 ngày chúng tôi cùng nhau "nếm mật nằm gai", là những đêm trắng quay xuyên sáng, là những giọt mồ hôi, thậm chí là cả máu đã đổ xuống… Làm phim cổ trang, hành động chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chính trong những lúc khó khăn nhất, tôi lại thấy được tinh thần của những "hộ linh tráng sĩ" thực thụ trong ê kíp phim", đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ.

Hiện dự án thể loại hành động - huyền sử Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh sẽ bước vào giai đoạn hậu kỳ để có thể ra mắt khán giả vào dịp 2.9. 

Sau thành công vang dội của Mưa đỏ - bộ phim cán mốc doanh thu hơn 714 tỉ đồng và trở thành một trong những hiện tượng phòng vé hiếm hoi của điện ảnh Việt, diễn viên – nhạc sĩ Nguyễn Hùng tiếp tục với vai chính trong phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

