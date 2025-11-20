Khai thác giá trị truyền thống, lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa

Các tác phẩm nghệ thuật cần "điểm rơi" để phát huy tối đa giá trị

Ở phiên thảo luận đầu tiên, các đại biểu tập trung phân tích về hiệu quả của những chương trình nghệ thuật, sản phẩm giải trí gần đây gắn với các yếu tố và giá trị lịch sử, truyền thống. Ở phiên thảo luận thứ hai, các chuyên gia, nghệ sĩ cùng chia sẻ kinh nghiệm, bài học và giải pháp để phát triển công nghiệp văn hóa VN.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, phát biểu tại tọa đàm ẢNH: BTC

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ về bộ phim Mưa đỏ. Theo nữ đạo diễn, phim không nhất thiết phải phô diễn cảnh bom đạn hay địa hình khốc liệt, bởi VN còn cần thêm thời gian để tiến tới dòng phim bom tấn theo đúng nghĩa. "Điều quan trọng là trong Mưa đỏ, chúng ta thấy được "căn cốt" của người Việt, đó là sự kiên cường, hy sinh vì đất nước. Tôi nghĩ đó chính là giá trị lịch sử căn bản nhất mà chúng tôi muốn gửi gắm qua bộ phim. Các diễn viên cũng mong qua tác phẩm có thể chạm đến cảm xúc khán giả, truyền tải niềm tự hào khi mỗi người đều mang trong mình một phần "căn cốt" của người VN", đạo diễn chia sẻ.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, nhận định rằng các tác phẩm nghệ thuật cần "điểm rơi", tức thời điểm ra mắt tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong công chúng. Ông lấy ví dụ, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình được sáng tác mấy năm, đến sự kiện 50 năm đất nước thống nhất mới lan tỏa mạnh mẽ. Phim Mưa đỏ cũng được tăng giá trị, sức hút qua dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9.

Theo ông, ngoài việc sản xuất tác phẩm, các đơn vị cần chung tay cho kế hoạch trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. "Chúng ta phải có đầu mối liên kết, tính toán ngay từ đầu. Phim Mưa đỏ ngay khi kịch bản hoàn thiện có thể phối hợp sản xuất game Mưa đỏ. Để có hiệu ứng thì game tung ra phải được quảng bá. Hoặc có thể mở ra các tour tham quan phim trường, địa điểm quay phim góp phần kích cầu văn hóa, du lịch", ông Hồi nói.

Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, nhấn mạnh tính sáng tạo trong nghệ thuật nằm ở cách làm mới chất liệu dân tộc; trong đó, vai trò của người nghệ sĩ vô cùng quan trọng. Bà cũng đồng tình với ý kiến mỗi sản phẩm công nghiệp văn hóa cần có "điểm rơi" thích hợp để phát huy tối đa giá trị, tránh tình trạng rời rạc hoặc dàn trải.

Kết luận tọa đàm, ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động, cho biết gần 3 giờ tọa đàm với nhiều ý kiến cho thấy VN đang ở thời điểm thuận lợi để phát triển công nghiệp văn hóa. "Với điều kiện tốt nhất, điểm rơi như hiện nay, không lý do gì công nghiệp văn hóa không phát triển. Tôi nghĩ đến lúc cần tính đến chuyện đưa văn hóa văn nghệ Việt ra thế giới", ông Tuân chia sẻ.