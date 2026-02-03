Khi cải lương, xiếc vào điện ảnh

Phim điện ảnh Con kể ba nghe đang chiếu tại rạp Việt gây chú ý khi lồng ghép nghệ thuật xiếc vào tác phẩm. Không chỉ kể về hành trình một người đàn ông chịu cảnh "gà trống nuôi con", dự án này còn mang đến cho người xem góc nhìn chân thật về cuộc sống của một nghệ sĩ xiếc.

Để đáp ứng yêu cầu của đạo diễn, nam diễn viên chính Kiều Minh Tuấn phải giảm hơn 26 kg. Với các cảnh quay ở độ cao nguy hiểm, diễn viên phải nghiên cứu kỹ bối cảnh và tập luyện cùng ê kíp để đảm bảo an toàn, đồng thời thực hiện các phân đoạn xiếc mà không phụ thuộc vào kỹ xảo.

Kiều Minh Tuấn vào vai nghệ sĩ xiếc trong phim Con kể ba nghe Ảnh: NVCC

Trước đó, phim Sáng đèn của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cũng được khán giả quan tâm khi khai thác câu chuyện xoay quanh gánh hát cải lương. Bên cạnh sự xuất hiện của "cây đa cây đề" là nghệ sĩ cải lương Chí Tâm, việc phải hóa thân thành "đào hát" được xem là thách thức đối với những diễn viên như Lê Phương, Trúc Mây, Bạch Công Khanh… Không chỉ được sự hỗ trợ từ các nghệ sĩ gạo cội, Lê Phương cho biết cô cũng phải cố gắng để hát, múa… đáp ứng yêu cầu của đạo diễn khi vào vai đào hát Thanh Kim Yến. Trong khi đó, Trúc Mây cũng cho biết trước khi bấm máy, cô đã phải rèn luyện các kỹ năng hát, múa kiếm… khi hóa thân thành nghệ sĩ cải lương.

Nghệ thuật truyền thống lâu nay vẫn được xem là chất liệu quý cho những tác phẩm điện ảnh. Trước đó, phim Song Lang cũng từng mang cải lương lên màn ảnh rộng. Ai thương ai mến của Thu Trang cũng khéo léo lồng ghép đờn ca tài tử - loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng để góp phần tái hiện bối cảnh miền Tây sông nước. Thậm chí để thể hiện đúng kỳ vọng của mình, nữ đạo diễn đã mời NSND Hữu Quốc đảm nhận phần hát, mang lại trải nghiệm chân thật cho khán giả.

Gần đây, các nhà làm phim Mùi phở cũng đưa chầu văn vào tác phẩm của mình. Chia sẻ về hướng đi này, đạo diễn Minh Beta cho hay: "Chúng tôi đưa yếu tố văn hóa vào phim vì tết là dịp đặc biệt để chúng ta hướng về cội nguồn. Nghệ thuật truyền thống là nơi chứa đựng hồn cốt của dân tộc. Nghệ sĩ Xuân Hinh là một nghệ sĩ được yêu mến, ông đã gìn giữ hồn xưa nét cũ của nghệ thuật truyền thống. Đó là lý do tôi đưa các hình thức như hát văn, hát chèo, hát xẩm… vào phim".

Lê Phương phải học hỏi để vào vai nghệ sĩ cải lương trong Sáng đèn Ảnh: NSX

Thách thức và lợi thế

Nói về việc đưa bộ môn xiếc vào dự án điện ảnh Con kể ba nghe, ông Trần Thanh Huy, đại diện nhà sản xuất, chia sẻ ngay từ khi quyết định nghề nghiệp của nhân vật người cha làm nghề xiếc, ông đã biết đó là lựa chọn khó khăn. Phía ê kíp đã phải cân nhắc rất kỹ và đôi lúc định không theo hướng này vì nó quá khó với một dự án có mức đầu tư không cao ngay từ ban đầu.

"Trong quá trình thực hiện, điều khó khăn nhất mà ê kíp phải đối mặt là làm sao có thể làm cho tất cả các diễn viên điện ảnh có thể thực hiện được các cảnh khó như trong kịch bản đề ra như các diễn viên xiếc thực thụ để phim có độ chân thực cao nhất", ông Trần Thanh Huy chia sẻ. Kèm theo đó, ê kíp còn phải đảm bảo an toàn cho diễn viên thực hiện các cảnh trên cao, đồng thời phải đảm bảo có thể xử lý kỹ thuật hậu kỳ các cảnh này để không ảnh hưởng tới chất lượng phim.

Nói về việc nhiều dự án phim mang những bộ môn nghệ thuật truyền thống vào tác phẩm, ông Trần Thanh Huy cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng. "Đó cũng là một cơ hội lớn giúp nhắc nhớ người xem rằng còn những bộ môn nghệ thuật rất đặc sắc xứng đáng được lắng nghe, được thấu hiểu", ông Huy chia sẻ.

Theo nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, việc mang những yếu tố thuộc về văn hóa, bản sắc VN lên màn ảnh rộng như cải lương hay xiếc… là một điểm cộng rất lớn về mặt nghệ thuật lẫn giải trí của bộ phim. Thứ nhất, câu chuyện phim có thêm những bối cảnh thú vị, độc đáo và không bị lặp lại. Thứ hai, đây cũng là cách giúp khán giả trẻ hiểu hơn về những nét văn hóa truyền thống đặc sắc này, nhất là khi điện ảnh có giá trị lan tỏa rất rộng.

"Chắc chắn là không phải giá trị nghệ thuật nào mang bản sắc VN đưa lên phim cũng hay và phù hợp. Nhưng trong một thời đại toàn cầu hóa như ngày hôm nay, việc chúng ta đưa thêm nhiều nét bản sắc văn hóa VN vào phim là cách để điện ảnh của chúng ta có sự nhận diện riêng, cũng như khi đi ra nước ngoài thì điện ảnh VN cũng sẽ có màu sắc khác với phần còn lại của khu vực hay thế giới", nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho hay.