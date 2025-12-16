Nghệ sĩ cải lương gây bất ngờ khi đóng phim điện ảnh

Lần đầu bén duyên với màn ảnh rộng, cô đảm nhận vai Tuệ Liễu - người thực hiện nghi lễ tà thuật trong phim. Theo Bình Tinh, dù thành công ở sân khấu cải lương nhưng khi đóng điện ảnh, cô xem mình như "tờ giấy trắng". Để đảm bảo việc thực hiện các cảnh quay, cô dành thời gian tập luyện, nghiên cứu kỹ nhân vật.

Nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng được đạo diễn tin tưởng trao vai diễn "nặng đô" trong phim Nhà ma xó. Với dự án này, bà hóa thân thành người phụ nữ góa chồng, nỗ lực nuôi nấng 3 người con. Dù có nhiều kinh nghiệm về mặt diễn xuất ở sân khấu cải lương lẫn phim truyền hình, song nữ nghệ sĩ không chủ quan. Thay vào đó, Thanh Hằng chọn học hỏi để làm tốt vai diễn, chinh phục khán giả.

Trước đó, nghệ sĩ Chí Tâm, người nổi tiếng với vở cải lương Lan và Điệp, cũng từng tham gia phim điện ảnh Sáng đèn. Tuy nhiên, nhân vật trong phim được nhận xét không quá sức bởi ông vào vai một kép cải lương, đúng với sự nghiệp hiện tại.

Nghệ sĩ Bình Tinh lần đầu đóng phim điện ảnh Hoàng tử quỷ Nguồn: ĐPCC

Trong dàn nghệ sĩ cải lương tham gia phim điện ảnh, thành công phải kể đến NSND Ngọc Giàu khi bà liên tục góp mặt trong hàng loạt tác phẩm có doanh thu trăm tỉ như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai… Tương tự, dù xuất phát điểm là nghệ sĩ cải lương, song Lê Giang lại có duyên với phim điện ảnh khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án "gây sốt" phòng vé. Thậm chí, vai diễn trong phim Bố già còn giúp nữ nghệ sĩ mang về giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc tại Ngôi sao xanh 2021.

Từ cải lương chuyển sang đóng phim điện ảnh được xem là hướng đi mới mẻ, giúp các nghệ sĩ chứng minh được năng lực và sự biến hóa đa dạng trong nghề. Nói về sự rẽ hướng này, Bình Tinh bộc bạch: "Tôi không muốn mình dừng chân ở vị trí nghệ sĩ cải lương mà muốn mình đa dạng trong lĩnh vực nghệ thuật mà mình đam mê". Nghệ sĩ Châu Thanh đánh giá: "Đây cũng là cách các nghệ sĩ tiếp tục tô điểm thêm cho nghệ thuật".

Đối với nhà sản xuất, sự xuất hiện của những nghệ sĩ cải lương trong một tác phẩm điện ảnh cũng phần nào mở rộng thêm đối tượng khán giả, giúp phim tiếp cận được nhiều người xem hơn. Tuy nhiên việc lựa chọn cũng cần cân nhắc để đảm bảo phù hợp với nhân vật, tránh tạo cảm giác khiên cưỡng, gây khó chịu cho người xem.