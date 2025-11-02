Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Thầy trò Bình Tinh tạo kỳ tích cho 'Nhật thực' với 4 huy chương vàng quốc tế

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
02/11/2025 12:13 GMT+7

Vừa trở về Việt Nam sau đêm 'đăng quang' với kỳ tích nhận cùng lúc 4 huy chương vàng quốc tế cho vở cải lương 'Nhật thực', NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt, NSƯT Lê Trung Thảo và nghệ sĩ Bình Tinh vẫn lâng lâng cảm xúc...

Tối 1.11 tại TP.Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra đêm trao giải Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN năm 2025 (tổ chức từ ngày 28.10 đến 1.11). Vở cải lương Nhật thực của Việt Nam đã xuất sắc giành tới 4 huy chương vàng, gồm: huy chương vàng dành cho vở cải lương thể nghiệm Nhật thực, huy chương vàng cho đạo diễn xuất sắc -  NSƯT Lê Nguyên Đạt và 2 huy chương vàng cá nhân thuộc về NSƯT Lê Trung Thảo cùng nghệ sĩ Bình Tinh.

Thầy trò Bình Tinh tạo kỳ tích cho 'Nhật thực' với 4 huy chương vàng quốc tế- Ảnh 1.

TS Phạm Huy Quang – Hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (trái) tham dự Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN năm 2025

Thầy trò Bình Tinh tạo kỳ tích cho 'Nhật thực' với 4 huy chương vàng quốc tế- Ảnh 2.

NSƯT Lê Trung Thảo, đạo diễn Lê Nguyên Đạt và nghệ sĩ Bình Tinh (từ trái sang)

Ảnh: NVCC

Lần đầu tiên, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM mang vở cải lương thể nghiệm Nhật thực  (tác giả Lê Duy Hạnh, chuyển thể: Nguyên Phương, đạo diễn: NSƯT Lê Nguyên Đạt, có sự tham gia của NSƯT Lê Trung Thảo và Bình Tinh) tham dự và xuất sắc "đại thắng", tạo nên một kỳ tích tại Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc – ASEAN năm 2025.

NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết: "Vở Nhật thực chính là phiên bản cải lương của vở kịch thể nghiệm Diễn kịch một mình của cố soạn giả Lê Duy Hạnh, từng gây tiếng vang vào đầu thập niên 1990 với phần độc diễn của NSND Bạch Tuyết. Năm 2019, được sự chấp thuận của tác giả Lê Duy Hạnh, tôi ra mắt phiên bản cải lương Nhật thực với phần độc diễn của NSƯT Lê Trung Thảo cũng tạo dấu ấn sâu đậm với khán giả. Từ đó, tôi cũng không ngừng biến tấu, cho ra nhiều phiên bản khác nhau. Và lần này là phiên bản thứ 8 của tôi, với rất nhiều điểm mới lạ".

Mang Nhật thực đi "đánh xứ người": Cháy hết mình vì loại hình nghệ thuật cải lương

Khi nhận vai diễn trong vở Nhật thực từ NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt, Bình Tinh rất áp lực và lo lắng. Nhưng sau khi vở diễn hoàn thiện và nhất là khi biểu diễn tại sân khấu nước ngoài, Bình Tinh phấn chấn và tự tin hẳn, cô biểu diễn như "quên mình". 

Trong vở, Bình Tinh vào vai một cô gái trẻ rất yêu nghệ thuật sân khấu cải lương, cô đang có hành trình tìm hiểu về nguồn gốc của cải lương 100 năm qua. Cô vào viện bảo tàng, tiếp cận với những quyển sách xưa cũ… Hình ảnh các bậc tiền nhân của cải lương với từng lời ca, từng động tác vũ đạo như xuất hiện, hòa vào con người của cô gái trẻ. Trong phút chốc, cô gái trẻ ấy đã hóa thân vào 2 nhân vật lịch sử của Việt Nam là Tống Thị Quyên và Bùi Thị Xuân… Người nghệ sĩ, khi cánh màn nhung khép lại, vẫn còn đó những khó khăn của cuộc sống nhưng niềm đam mê thì luôn cháy bỏng…

Thầy trò Bình Tinh tạo kỳ tích cho 'Nhật thực' với 4 huy chương vàng quốc tế- Ảnh 3.

Cảnh trong vở Nhật thực

Ảnh: Lê Nguyên Đạt

Thầy trò Bình Tinh tạo kỳ tích cho 'Nhật thực' với 4 huy chương vàng quốc tế- Ảnh 4.

Lần đầu tiên, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM mang vở cải lương thể nghiệm đi "đánh xứ người" 

Ảnh: NVCC

Vai Tống Thị Quyên trong vở cải lương Vương quyền từng giúp Bình Tinh nhận huy chương vàng Liên hoan Sân khấu thủ đô 2022 và vai Bùi Thị Xuân trong vở Tây Sơn nữ tướng cũng giúp Bình Tinh nhận huy chương vàng trong Liên hoan Sân khấu cải lương toàn quốc 2024. Và lần này, chính 2 vai diễn kết hợp đã giúp Bình Binh nhận chiếc huy chương vàng quốc tế.

Ban giám khảo nhận định, Bình Tinh là một diễn viên có vóc dáng bé nhỏ nhưng đầy tài năng. Khi cô cất giọng hát và biểu diễn, có một sức hút rất lạ, như thể cô sinh ra là để hát - diễn cải lương. Cô rất xứng đáng với chiếc huy chương vàng cho vai diễn này.

Nhận 2 huy chương vàng cho vở diễn và đạo diễn xuất sắc, NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt xúc động: "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi vở diễn chinh phục được ban giám khảo và khán giả quốc tế. Tôi luôn đòi hỏi cao hơn ở chính mình trong từng phiên bản dàn dựng. Tôi cảm ơn TS Phạm Huy Quang – Hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách vinh dự 'mang chuông đi đánh xứ người' lần này. Cảm ơn các cộng sự, nhất là 2 diễn viên chính của vở, đã rất xuất sắc, cháy hết mình vì màu cờ sắc áo của dân tộc và vì một loại hình nghệ thuật cải lương 100 năm".

Thầy trò Bình Tinh tạo kỳ tích cho 'Nhật thực' với 4 huy chương vàng quốc tế- Ảnh 5.

Nghệ sĩ Bình Tinh trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài

Thầy trò Bình Tinh tạo kỳ tích cho 'Nhật thực' với 4 huy chương vàng quốc tế- Ảnh 6.

Vở cải lương của Việt Nam được khán giả quốc tế khen ngợi

Ảnh: NVCC

Còn NSƯT Lê Trung Thảo, từng tạo ấn tượng với khán giả khi độc diễn cải lương một mình phiên bản này năm 2019, nay thêm một phiên bản mới, thêm bạn diễn, càng tạo cho anh nhiều sự sáng tạo và cảm hứng cho nhân vật. Chiếc huy chương vàng lần này vừa là niềm tự hào lớn lao với nghề của anh và có cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi được khán giả quốc tế ngợi khen.

Dấu ấn đẹp trên con đường nghệ thuật của nghệ sĩ Bình Tinh

Với Bình Tinh, chiếc huy chương vàng thứ 5 này là một thành quả lớn lao, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất bằng chính thực lực, bằng mồ hôi và nước mắt của mình cho tình yêu đối với cải lương.

"Khi nghe ban tổ chức xướng tên mình đoạt huy chương vàng, tôi rất bất ngờ, bởi đây là thành quả quá lớn mà mình không dám mơ tới. Chiếc huy chương vàng lần này Bình Tinh tiếp tục dành tặng cho ba mẹ, vì đây cũng chính là vinh dự của ba mẹ. Bình Tinh cũng dâng lên gia tộc Huỳnh Long, những người thầy, người cô và quý khán giả đã hỗ trợ và yêu mến Bình Tinh. Đây là dấu ấn thật đẹp trên bước đường hoạt động nghệ thuật, đồng thời cũng là động lực để Bình Tinh cố gắng phấn đấu hơn nữa", nghệ sĩ Bình Tinh bộc bạch.

Tin liên quan

'Hậu duệ' 26 tuổi của nghệ sĩ Bình Tinh

'Hậu duệ' 26 tuổi của nghệ sĩ Bình Tinh

Khán giả yêu mến đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đều biết những vai diễn nổi tiếng của cố nghệ sĩ Chinh Nhân, cũng như việc ông từng đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1996. Hiện con trai ông cũng đang nối nghiệp cha và cô Út Bình Tinh.

Hạnh phúc mỉm cười với NSƯT Minh Nhí và Bình Tinh trong vở diễn đặc biệt

Nghệ sĩ Bình Tinh hóa 'công chúa mũi to' vui hè cùng thiếu nhi

Khám phá thêm chủ đề

đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM đạo diễn Lê Nguyên Đạt Liên hoan Sân khấu Thủ đô 2022 nhật thực Lê Duy Hạnh giải thưởng quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận