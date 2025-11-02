Thầy trò Bình Tinh tạo kỳ tích cho 'Nhật thực' với 4 huy chương vàng quốc tế

Tối 1.11 tại TP.Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra đêm trao giải Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN năm 2025 (tổ chức từ ngày 28.10 đến 1.11). Vở cải lương Nhật thực của Việt Nam đã xuất sắc giành tới 4 huy chương vàng, gồm: huy chương vàng dành cho vở cải lương thể nghiệm Nhật thực, huy chương vàng cho đạo diễn xuất sắc - NSƯT Lê Nguyên Đạt và 2 huy chương vàng cá nhân thuộc về NSƯT Lê Trung Thảo cùng nghệ sĩ Bình Tinh.

TS Phạm Huy Quang – Hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (trái) tham dự Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN năm 2025

NSƯT Lê Trung Thảo, đạo diễn Lê Nguyên Đạt và nghệ sĩ Bình Tinh (từ trái sang) Ảnh: NVCC

Lần đầu tiên, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM mang vở cải lương thể nghiệm Nhật thực (tác giả Lê Duy Hạnh, chuyển thể: Nguyên Phương, đạo diễn: NSƯT Lê Nguyên Đạt, có sự tham gia của NSƯT Lê Trung Thảo và Bình Tinh) tham dự và xuất sắc "đại thắng", tạo nên một kỳ tích tại Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc – ASEAN năm 2025.

NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết: "Vở Nhật thực chính là phiên bản cải lương của vở kịch thể nghiệm Diễn kịch một mình của cố soạn giả Lê Duy Hạnh, từng gây tiếng vang vào đầu thập niên 1990 với phần độc diễn của NSND Bạch Tuyết. Năm 2019, được sự chấp thuận của tác giả Lê Duy Hạnh, tôi ra mắt phiên bản cải lương Nhật thực với phần độc diễn của NSƯT Lê Trung Thảo cũng tạo dấu ấn sâu đậm với khán giả. Từ đó, tôi cũng không ngừng biến tấu, cho ra nhiều phiên bản khác nhau. Và lần này là phiên bản thứ 8 của tôi, với rất nhiều điểm mới lạ".

Mang Nhật thực đi "đánh xứ người": Cháy hết mình vì loại hình nghệ thuật cải lương

Khi nhận vai diễn trong vở Nhật thực từ NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt, Bình Tinh rất áp lực và lo lắng. Nhưng sau khi vở diễn hoàn thiện và nhất là khi biểu diễn tại sân khấu nước ngoài, Bình Tinh phấn chấn và tự tin hẳn, cô biểu diễn như "quên mình".

Trong vở, Bình Tinh vào vai một cô gái trẻ rất yêu nghệ thuật sân khấu cải lương, cô đang có hành trình tìm hiểu về nguồn gốc của cải lương 100 năm qua. Cô vào viện bảo tàng, tiếp cận với những quyển sách xưa cũ… Hình ảnh các bậc tiền nhân của cải lương với từng lời ca, từng động tác vũ đạo như xuất hiện, hòa vào con người của cô gái trẻ. Trong phút chốc, cô gái trẻ ấy đã hóa thân vào 2 nhân vật lịch sử của Việt Nam là Tống Thị Quyên và Bùi Thị Xuân… Người nghệ sĩ, khi cánh màn nhung khép lại, vẫn còn đó những khó khăn của cuộc sống nhưng niềm đam mê thì luôn cháy bỏng…

Cảnh trong vở Nhật thực Ảnh: Lê Nguyên Đạt

Lần đầu tiên, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM mang vở cải lương thể nghiệm đi "đánh xứ người" Ảnh: NVCC

Vai Tống Thị Quyên trong vở cải lương Vương quyền từng giúp Bình Tinh nhận huy chương vàng Liên hoan Sân khấu thủ đô 2022 và vai Bùi Thị Xuân trong vở Tây Sơn nữ tướng cũng giúp Bình Tinh nhận huy chương vàng trong Liên hoan Sân khấu cải lương toàn quốc 2024. Và lần này, chính 2 vai diễn kết hợp đã giúp Bình Binh nhận chiếc huy chương vàng quốc tế.

Ban giám khảo nhận định, Bình Tinh là một diễn viên có vóc dáng bé nhỏ nhưng đầy tài năng. Khi cô cất giọng hát và biểu diễn, có một sức hút rất lạ, như thể cô sinh ra là để hát - diễn cải lương. Cô rất xứng đáng với chiếc huy chương vàng cho vai diễn này.

Nhận 2 huy chương vàng cho vở diễn và đạo diễn xuất sắc, NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt xúc động: "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi vở diễn chinh phục được ban giám khảo và khán giả quốc tế. Tôi luôn đòi hỏi cao hơn ở chính mình trong từng phiên bản dàn dựng. Tôi cảm ơn TS Phạm Huy Quang – Hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách vinh dự 'mang chuông đi đánh xứ người' lần này. Cảm ơn các cộng sự, nhất là 2 diễn viên chính của vở, đã rất xuất sắc, cháy hết mình vì màu cờ sắc áo của dân tộc và vì một loại hình nghệ thuật cải lương 100 năm".

Nghệ sĩ Bình Tinh trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài

Vở cải lương của Việt Nam được khán giả quốc tế khen ngợi Ảnh: NVCC

Còn NSƯT Lê Trung Thảo, từng tạo ấn tượng với khán giả khi độc diễn cải lương một mình phiên bản này năm 2019, nay thêm một phiên bản mới, thêm bạn diễn, càng tạo cho anh nhiều sự sáng tạo và cảm hứng cho nhân vật. Chiếc huy chương vàng lần này vừa là niềm tự hào lớn lao với nghề của anh và có cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi được khán giả quốc tế ngợi khen.