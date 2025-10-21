Thoại Mỹ, Hữu Quốc... chia sẻ kỷ niệm cuối cùng với nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng qua đời tối 20.10 trong niềm thương tiếc của gia đình, đồng nghiệp. Nhiều năm qua, nam nghệ sĩ gắn bó với Nhà hát Trần Hữu Trang trong vai trò diễn viên, trợ lý đạo diễn, phó trưởng đoàn, ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn như Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Rồng Phượng, Đi biển một mình, Trái tim trong trắng…

Đồng nghiệp chia sẻ kỷ niệm cùng NSƯT Minh Hoàng

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hồi đầu tháng 10, cô có trò chuyện qua điện thoại với nghệ sĩ Minh Hoàng. Khi ấy, nam nghệ sĩ nói với đàn chị: "Sợ kỳ này gặp, chị không nhận ra em đâu". Trong lần gặp sau đó, Trịnh Kim Chi cùng nhiều đồng nghiệp cảm thấy lo lắng khi sức khỏe của NSƯT Minh Hoàng giảm sút, thân hình gầy gò.

Trước sự ra đi của nam nghệ sĩ, Trịnh Kim Chi bày tỏ xót xa: "Một người nghệ sĩ tận tâm, hiền lành, luôn hết mình với sân khấu đã lặng lẽ rời xa ánh đèn, để lại bao thương tiếc trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Ở nơi ấy, mong em luôn bình an, thanh thản và mỉm cười như cách em vẫn luôn mang tiếng cười, niềm vui đến cho mọi người nhé. Chị và mọi người luôn nhớ và thương em, thương nhiều lắm. Vĩnh biệt em trai Minh Hoàng".

Trong mắt đồng nghiệp, nghệ sĩ Minh Hoàng là người hiền lành, luôn tận tâm, hết mình với công việc Ảnh: FBNV

Nghe tin NSƯT Minh Hoàng qua đời, nghệ sĩ Hữu Quốc "bàng hoàng và thẫn thờ...". Anh chia sẻ: "Biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn khó nhọc của anh em mình từ khi học chung trường, rồi khi ra trường chúng ta đi diễn cho đoàn xung kích Nhà hát Trần Hữu Trang ở những vùng sâu, vùng xa đầy gian nan vất vả lại ùa về... nhớ lắm! Anh vừa được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú trong năm 2024 với những cống hiến của anh dành cho nghệ thuật, ấy vậy mà... Yên nghỉ nhé người anh hiền hậu dễ thương của em".

Nghệ sĩ Thoại Mỹ không giấu được nỗi xót xa khi phải nói lời tiễn biệt NSƯT Minh Hoàng. Cô nghẹn ngào khi nhớ lại những kỷ niệm thân thiết và lần trò chuyện cuối cùng với người em đồng nghiệp vừa ra đi đột ngột. Cô tâm sự: "Mới tháng rồi, Minh Hoàng gọi điện khoe sức khỏe đã ổn hơn. Em còn dặn dò, động viên chị đủ thứ. Nói sao cho hết kỷ niệm của chị em mình. Đâu ngờ em trở bệnh rồi ra đi đột ngột, để lại niềm tiếc thương của anh chị em đồng nghiệp và khán giả". Nữ nghệ sĩ gửi lời tiễn biệt: "Hoàng ơi, thanh thản ra đi nha em. Chị và mọi người mãi nhớ về em. Chị Mỹ xin chia buồn cùng em Hương (vợ của Hoàng) và gia đình".

NSƯT Minh Hoàng ra đi khi còn nhiều dự định dang dở với sân khấu Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Tơ cũng bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của đồng nghiệp. Ông chia sẻ: "Tiếc thương em nửa chừng dở dang trên bước đường nghệ thuật. Xin được chia buồn cùng tang quyến".

Nghệ sĩ Minh Hoàng (tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hoàng) xuất thân từ khóa đào tạo diễn viên năm 1988 của nhà hát, được học với các thầy cô như cố NSND Phùng Há, Hoàng Ba, Út Trong, Tấn Đạt, Ba Tu, Kim Cúc… Anh hoạt động tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang với nhiều vai trò, từ diễn viên, trợ lý đạo diễn, phó trưởng đoàn. Nam nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2024.

Theo cáo phó, tang lễ của nghệ sĩ Minh Hoàng được tổ chức tại hẻm 1902/05/69 ấp 11, xã Hiệp Phước, TP.HCM; lễ động quan lúc 7 giờ ngày 24.10; sau đó, linh cữu nam nghệ sĩ được đưa đi an táng.