Kiều Minh Tuấn ở tuổi U.40: Tôi không tiếc nuối gì

* Chào Kiều Minh Tuấn! Ông Thái trong Con kể ba nghe dường như là một nhân vật khá đặc biệt trong sự nghiệp của anh. Mối duyên nào đã đưa anh đến với vai diễn này?

- Diễn viên Kiều Minh Tuấn: Quan trọng nhất vẫn là kịch bản hay. Đó là một câu chuyện khá là thú vị và một nhân vật mà tôi đã tìm kiếm cách đây mấy năm. Và khi nó xuất hiện, tôi chạy qua tiếp xúc liền. Cũng giống những dự án trước, ông Thái là vai diễn chưa bao giờ tôi làm - người đàn ông là nghệ sĩ xiếc, có một đứa con trai trong tuổi vị thành niên đang bị rối về mặt cảm xúc.

Để nhập vai “gà trống nuôi con”, tôi lấy chất liệu từ chính kịch bản phim. Bên cạnh đó, tôi còn quan sát từ môi trường sống xung quanh khi có những người bạn, người anh hay cả những người mà mình vô tình đi ngang qua, thấy được cảnh đó và tôi nhớ.

Hình ảnh ấn tượng của Kiều Minh Tuấn trong Con kể ba nghe Ảnh: NSX

* Không chỉ đòi hỏi về mặt tâm lý, vai diễn này còn có những cảnh quay nguy hiểm, điển hình là khoảnh khắc đi trên lan can tầng 15. Trải nghiệm đó mang đến cho anh cảm xúc thế nào?

- Thoạt đầu, tôi thấy bình thường vì có dây an toàn. Nhưng khi bước lên và nhìn xuống, tôi bắt đầu sợ. Nói thật khi đi trên dây sẽ dễ hơn đi trên lan can đó vì nó khá trơn. Khi nhìn xuống, nó thật đến nỗi mình có cảm giác sợ vì bị hút xuống dưới. Chính điều đó khiến tôi khá căng thẳng trong quá trình thực hiện phân đoạn này. Phải nói là mình liều mạng. Tôi chọn cách tận hưởng hết với phân đoạn đó. Vì nếu mình cứ tập trung vào chuyện lo lắng, sợ hãi thì mình không còn là ông Thái, điều này làm phân tâm cách diễn xuất của mình. Cho nên tôi phải bỏ qua nỗi sợ và nỗ lực nhập vai.

* Anh đã dành bao lâu để tập luyện cho những pha mạo hiểm của mình trong Con kể ba nghe?

- Tôi không nhớ cụ thể, nhưng hình như cũng phải mất mấy tháng. Tôi tập luyện đi đứng, kể cả thổi lửa, rồi đến nuốt lưỡi lam, đi trên dây… Đó là một trải nghiệm thú vị đối với tôi. Ban đầu khi tiếp xúc với bộ môn xiếc, tôi cũng bỡ ngỡ. Thậm chí lúc đó chỉ đi trên dây cao 60 cm thôi, tôi đã sợ nếu rớt xuống, mình có bị trật khớp hay không? Ngày tập đầu tiên, tôi có cảm giác như chân mình bị rộp vì không quen. Đi kèm với đó là sự lo lắng, vì tôi không đi trên dây được, cứ bước lên là té xuống. Đến ngày hôm sau, tôi đi được thì lúc đó bản thân mới tự tin, còn đạo diễn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng qua những buổi tập luyện, tôi đến gần với ông Thái hơn. Vì đây là một nhân vật rất chuyên nghiệp trong việc đi thăng bằng trên dây, một người yêu nghề và giỏi nghề. Càng gần với nhân vật hơn, tôi càng tự tin và thấy vui hơn. Nhờ vậy mà tôi cũng yêu nghề xiếc hơn.

Kiều Minh Tuấn giảm 26 kg, tập luyện những pha mạo hiểm cho vai diễn là nghệ sĩ xiếc Ảnh: NVCC

* Để vào vai ông Thái, Kiều Minh Tuấn cũng phải giảm 26 kg. Việc thay đổi ngoại hình nhanh như vậy có làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh?

- Trước đó, tôi cũng từng tăng cân, hoặc giảm cân cho vai diễn nên trải nghiệm lần này không quá sức. Ví dụ như mấy lần trước mình tập nhiêu đó là đủ rồi, thì lần này mình phải cố gắng thêm. Để xuống 26 kg, tôi ăn uống kỹ hơn. Khi đi ra đường, tôi thường mang theo một cái cân tiểu ly. Những cái mình ăn được, những cái gì mình không nên ăn và ăn bao nhiêu tôi phải đưa lên cân để kiểm tra. Còn ở nhà tôi cũng sẽ tự nấu ăn rồi đưa lên cân.

Vì tôi sợ nếu giãn cường độ ra, mình ỷ y trong việc có nhiều thời gian để chuẩn bị vai diễn thì đến lúc bấm máy mọi thứ lại không như mong muốn. Ví dụ như cơ thể mình không đủ khô hay kỹ thuật đi trên dây không đủ nhuần nhuyễn. Những yếu tố đó đôi khi sẽ làm tôi căng thẳng, từ đó ảnh hưởng đến diễn xuất của mình.

* Ông Thái dường như là một thử thách không chỉ ở chuyện phải diễn xiếc, mà còn ở chiều sâu tâm lý của một người đàn ông chịu cảnh “gà trống nuôi con”. Với những phân đoạn thể hiện sự bất lực thì…?

- Bản thân tôi sống đến từng tuổi này, chắc chắn sẽ có những lúc mình bất lực. Có những việc nó nằm ngoài tầm với, làm mình bất ngờ, không xử lý công việc tốt… Tôi từng trải qua những những cung bậc đó và vô tình giữ được cảm xúc này cho vai diễn. Tôi hiểu được cảm xúc đó trước đã, đến khi bắt đầu nhập vai thì nó bộc phát.

* Nhập vai đã khó, còn để thoát khỏi vai diễn tâm lý như vậy sẽ thế nào, thưa anh?

- Khó chứ. Khi tôi bước vào nhân vật Thái đã khó rồi, khi bước ra cũng vậy, tôi phải làm từng bước một, chứ không phải cắt liền. Nó giống như kiểu cứ mỗi lần đạo diễn kêu "cắt", tôi khá buồn, hụt hẫng. Nhân vật ông Thái giống như thần đèn vậy, được mở nắp ra là ông ấy trải lòng, khóc cười, nói này nói kia. Tự nhiên khi đạo diễn kêu “cắt” và chuyển sang phân đoạn khác, nhiều khi ổng còn muốn nói nữa nên cảm thấy hụt hẫng cho nhân vật của mình và cho cảm xúc ngay thời điểm đó. Mình đã phải nuôi dưỡng nhân vật, mình phải sống một thời gian nên khi bước ra cũng sẽ hơi thẫn thờ, buồn man mác.

Kiều Minh Tuấn tham vọng có thêm nhiều vai diễn hay Ảnh: NVCC

Nó tùy vào từng nhân vật, từng bộ phim. Có những dự án mà vai diễn cũng nhẹ nhàng, nhưng cũng có những nhân vật nặng đô. Và còn tùy bản thân mình nữa. Chẳng hạn như sau đó không tập trung cho công việc nào khác thì tôi cũng từ từ nhả nhân vật ra. Năm nay là một năm mà tôi học hỏi nhiều. Tôi học nhiều lắm, hiểu hơn về điện ảnh, hiểu hơn về nhân vật, cách vận hành…

Tham vọng của Kiều Minh Tuấn

* Ngoài phim ảnh, Kiều Minh Tuấn còn góp mặt trong nhiều chương trình thực tế. Tần suất làm việc dày đặc như thế, đâu là thời gian anh dành cho cuộc sống riêng?

- Tôi luôn hoạch định xem thời gian này mình sẽ làm gì, thời gian sau mình sẽ làm gì. Đa phần tôi chọn xen kẽ giữa công việc và sự thư giãn cho bản thân mình. Việc quay hình gameshow cũng là dịp để tôi thư giãn, được ngắm cảnh, được vui đùa cùng mọi người. Hay khi đi phim, tôi có thời gian để mình hạnh phúc trong những ngày quay hình. Những lúc bản thân thăng hoa với nghề, nó cũng làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Tôi cũng không ăn uống cao sang gì, chỉ cần mình cảm thấy hạnh phúc trong công việc đang làm là đủ. Còn nếu không đi diễn, tôi sẽ đi chợ, nấu cơm, tập thể dục và xem phim.

* Ở thời điểm hiện tại, anh còn điều gì tiếc nuối không?

- Tôi không tiếc nuối gì. Giống như tôi từng nghĩ trước giờ mình sẽ không bao giờ có hình thể sáu múi, và bây giờ tôi đã làm được. Tôi nghĩ nó sẽ là một cái duyên. Nó không phải tiếc nuối mà là mình để chỗ đó, ghi chú lại để sau này mình làm. Mà ví dụ tôi không làm được là do mình không có duyên. Mình không có duyên thì đừng có cố gắng.

* Ai cũng có một tham vọng nhất định. Còn với Kiều Minh Tuấn thì sao?

- Tham vọng của tôi là làm được nhiều vai hay, để mọi người thích thú với nhân vật đó, với dự án đó giống như tôi từng thích thú. Khán giả hay những người đồng nghiệp chuyên môn càng thích thú thì mình càng thấy hạnh phúc hơn. Tại vì khi đó, tôi thấy mình đã cố gắng đúng cách.

* Cảm ơn Kiều Minh Tuấn đã dành thời gian chia sẻ!