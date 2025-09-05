Johnny Trí Nguyễn nói về mối quan hệ với người cũ sau chia tay

Thời gian qua, Johnny Trí Nguyễn có cuộc sống kín tiếng, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thay vào đó, nam diễn viên Dòng máu anh hùng tập trung cho võ đường, tổ chức các giải đấu quốc tế.

Từng là nam diễn viên hành động được nhiều người yêu mến, việc Johnny Trí Nguyễn có quãng thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng để tập trung cho võ đường và các giải đấu khiến khán giả tiếc nuối Ảnh: Thắng Võ

Khi chia sẻ về hướng đi này, Johnny Trí Nguyễn cho biết dù đối diện với nhiều thử thách song anh vẫn nỗ lực trong việc tổ chức các giải đấu, tạo điều kiện để võ sĩ Việt cọ xát với bạn bè quốc tế. Sao nam 7X bộc bạch thêm: “Tôi cũng mong khán giả đón nhận, theo dõi vì có những võ sĩ Việt rất hay, đáng để cổ vũ. Chúng ta có những thần tượng là ca sĩ, hay những cầu thủ đá banh, hy vọng sắp tới chúng ta cũng sẽ có những thần tượng là võ sĩ”.

Đời thường, Johnny Trí Nguyễn có cuộc sống giản dị. Anh tự nhận bản thân là người vui tính, nhìn mọi thứ theo hướng lạc quan, tích cực. Do đó, nam diễn viên thích trải nghiệm những khó khăn, không ngại thử thách. Anh bộc bạch thêm: “Cuộc sống đến điểm nào thì tôi cũng đáp ứng, chứ không hối tiếc. Tôi thích sự khám phá nên thấy những khó khăn không phải là khổ. Tôi cứ thực hiện hết cái này đến cái khác, từ phát triển võ đường đến thực hiện giải đấu”.

Với hướng đi này, Johnny Trí Nguyễn thừa nhận khi nhiều người nhìn vào cho rằng đây là lựa chọn phức tạp, vì mọi thứ còn nhiều mới mẻ. Song anh quan niệm: “Ai đó đã làm tốt rồi thì tôi không xen vào cạnh tranh, thay vào đó, tôi tìm con đường nào khác dù biết nó có nhiều thử thách. Hướng đi đó rất thú vị, vì không biết mình sẽ đi đến đâu. Tôi không nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, bất cứ cái gì tôi dùng hết tâm huyết để thực hiện, tôi đều nghĩ là sẽ tốt cả”.

Diện mạo của Johnny Trí Nguyễn sau quãng thời gian vắng bóng Ảnh: Thắng Võ

Johnny Trí Nguyễn sau khi chia tay bạn gái

Trước đó, thông tin Johnny Trí Nguyễn chia tay người yêu gây bất ngờ. Trong quãng thời gian bên nhau, cả hai không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà còn trong công việc. Vậy nên khi thông tin cặp sao “đường ai nấy đi” được chia sẻ trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối.

Trò chuyện với chúng tôi, sao nam 7X cho biết đó là người đồng hành với anh trong suốt 13 năm. Johnny Trí Nguyễn cho rằng trong một mối quan hệ luôn cần những yếu tố phù hợp. Khi nhắc về “người cũ”, anh bộc bạch: “Đối với tôi, cô ấy là một người tuyệt vời. Khi đến một thời điểm nào đó, nó có điểm rơi nào đó, có thể là cả hai hoặc là của một cá nhân. Chuyện đó kết thúc đến nay gần một năm rưỡi rồi. Tôi luôn trân trọng những trải nghiệm từ mối quan hệ đó và luôn trân trọng người đó. Tôi quý mến vô cùng”.

Sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh, sắp tới đây Johnny Trí Nguyễn tái xuất với vai trò đạo diễn hành động, võ thuật trong bộ phim huyền sử Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh. Theo tiết lộ, lần này nam diễn viên Dòng máu anh hùng sẽ quay lại điện ảnh Việt với vai trò chỉ đạo hành động cho bộ phim mang màu sắc cổ trang. Anh cũng là người trực tiếp thực hiện casting ngay tại võ đường của mình. Sự trở lại của Johnny Trí Nguyễn khiến nhiều người tò mò.