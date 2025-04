Nghệ sĩ Lê Thiện, Quyền Linh mừng Thái Hòa ra mắt phim 'Địa đạo'

Tối 31.3, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối được tổ chức tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của khán giả. Đây là tác phẩm kể về giai đoạn năm 1967, khi Củ Chi trở thành mục tiêu của những trận càn khốc liệt do quân đội Mỹ tiến hành hòng phá hủy tuyến phòng thủ quan trọng của cách mạng. Giữa vòng vây hiểm nguy, Bảy Theo (Thái Hòa thủ vai) và đội du kích 21 người nhận nhiệm vụ bảo vệ kho thuốc của bệnh viện dã chiến. Nhưng ẩn sau đó là nhiệm vụ quan trọng hơn: bảo vệ nhóm tình báo chiến lược do Hai Thưng chỉ huy đang ẩn nấp tại Bình An Đông. Khi tín hiệu vô tuyến bị phát hiện, quân Mỹ lập tức mở các đợt tấn công dữ dội, đẩy lực lượng du kích trẻ vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Đoàn phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối trong ngày ra mắt phim ẢNH: ĐPCC

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là tác phẩm tâm huyết của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, được ông ấp ủ trong suốt 10 năm. Bộ phim là chuyến hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng ở từng trận càn khốc liệt, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của những người lính địa đạo.

Nhiều sao Việt có mặt từ sớm để ủng hộ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng ê kíp, trong đó phải kể đến nghệ sĩ Lê Thiện, Quyền Linh, Hạnh Thúy, Anh Đức - Anh Phạm, Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp...

Thái Hòa chia sẻ bản thân có nhiều trải nghiệm khi tham gia Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Tại sự kiện ra mắt phim, khi được hỏi về những cảnh quay khó, nam diễn viên hài hước “một trong những phân đoạn khó đã bị đạo diễn cắt rồi”. "Thật ra không phải cứ phân đoạn có tâm lý nặng là khó đâu. Vì nếu lúc đó mình nắm được mạch tâm lý, mọi thứ khá nhẹ nhàng. Điển hình như ở cảnh quay nghe tin con gái hy sinh, đó là phân đoạn nặng nhưng được quay trơn tru”, anh chia sẻ ẢNH: ĐPCC

Dù bận rộn công việc song Quyền Linh vẫn dành thời gian đến mừng Thái Hòa ra phim mới. Tại sự kiện, ông hào hứng livestream chia sẻ với khán giả về dự án của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ẢNH: ĐPCC

Nghệ sĩ Hạnh Thúy mặc giản dị đến mừng phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối ra mắt khán giả. Sau khi xem xong phim, cô không giấu được sự xúc động khi tác phẩm lột tả được sự khốc liệt của chiến tranh, đồng thời cho thấy sự kiên cường của cha ông ta ngày trước ẢNH: ĐPCC

Có mặt tại sự kiện, nghệ sĩ Lê Thiện nhận được sự quan tâm từ các hậu bối. Ở tuổi 80, bà vẫn giữ tinh thần lạc quan, tích cực tham gia các dự án nghệ thuật ẢNH: ĐPCC

Thảm đỏ Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối quy tụ đông đảo sao Việt tham dự. Trong ảnh, nhiều nghệ sĩ như đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp, Mỹ Uyên, Tín Nguyễn... có dịp hội ngộ để chúc mừng đoàn phim ẢNH: ĐPCC

Nguyễn Phương Điền mặc giản dị đến chúc mừng Thái Hòa "bỏ túi" thêm một vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp. Trước đó, cả hai có dịp hợp tác cùng nhau trong phim Mẹ rơm ẢNH: ĐPCC

Anh Đức cùng vợ là diễn viên Anh Phạm xuất hiện trên thảm đỏ. Từ khi kết hôn, cặp sao thoải mái xuất hiện cùng nhau và dành cho nhau những cử chỉ tình cảm ẢNH: ĐPCC

Mạc Văn Khoa và vợ đến ủng hộ đoàn phim. Thời gian qua, nam diễn viên khá kín tiếng. Nhiều người mong chờ màn tái xuất điện ảnh của anh ẢNH: ĐPCC

Trần Ngọc Vàng, Hoàng Yến Chibi và Xuân Phúc đến mừng Hồ Thu Anh ra phim mới. Trong vai du kích, nữ diễn viên gây ấn tượng bởi những cảnh quay khó ở phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối ẢNH: ĐPCC

Nghệ sĩ Kiều Trinh khéo léo diện áo dài kết hợp cùng khăn rằn khi xuất hiện trong sự kiện ra mắt phim ẢNH: ĐPCC