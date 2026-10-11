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    Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn ở Quảng Trị

    Thanh Lộc
    Thanh Lộc
    Sau gần 20 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể bà Hồ Thị Liêu, người bị nước lũ cuốn trôi khi trên đường về nhà.

    Ngày 11.10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn biên phòng Ra Mai phối hợp lực lượng công an, chính quyền địa phương, người dân vừa tìm thấy thi thể bà Hồ Thị Liêu (50 tuổi, dân tộc Chứt, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa).

    Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn ở Quảng Trị- Ảnh 1.

    Thi thể bà Liêu được tìm thấy

    ẢNH: THANH LỘC

    Trước đó, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 10.10, bà Liêu trên đường về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi. Ngay sau khi nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ của 2 đồn biên phòng đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và người dân xã Dân Hóa tổ chức tìm kiếm dọc hai bên bờ suối, từ bản Bãi Dinh xuôi về hạ nguồn. Công tác tìm kiếm có sự tham gia của thợ lặn.

    Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn ở Quảng Trị- Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng đưa thi thể bà Liêu về bàn giao cho gia đình

    ẢNH: THANH LỘC

    Đến 8 giờ 15 sáng 11.10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Liêu tại vị trí cách nơi gặp nạn khoảng 2,5 km về phía hạ nguồn.

    Sau khi tìm thấy, thi thể nạn nhân được đưa về gia đình để hoàn tất các thủ tục và tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

    Đại diện 2 đồn biên phòng cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

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