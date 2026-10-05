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    Thời sựDân sinh

    Nước lũ cuốn trôi 2 người đi cắm trại, một nạn nhân tử vong

    Quế Hà
    Quế Hà
    Nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về đập tràn Đồng Măng (xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng), cuốn trôi 2 trong nhóm 5 người đến cắm trại. Một người được cứu sống, người còn lại tử vong.

    Sáng 5.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Phạm Ngọc Tâm Linh (24 tuổi, ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng), cách đập tràn Đồng Măng hơn 500 m, bị nước lũ cuốn trôi.

    Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 4.10, nhóm 5 người cùng ở xã Phan Rí Cửa đến khu vực đập tràn Đồng Măng (xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng) để cắm trại.

    Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về mạnh, khiến anh Linh và em T.N.Q (13 tuổi, ở cùng địa phương) bị cuốn trôi.

    Nước lũ cuốn trôi 2 người đi cắm trại, một người tử vong - Ảnh 1.

    Công tác tìm kiếm người mất tích được triển khai khẩn trương

    ẢNH: C.T.V

    Nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Hải Ninh huy động nhiều cán bộ, dân quân, phối hợp với Công an xã, các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm.

    Khoảng 19 giờ 30, lực lượng cứu hộ tìm thấy em T.N.Q và đưa vào bờ an toàn. Sức khỏe của em ổn định.

    Riêng anh Linh bị lũ cuốn mất tích. Do trời tối, nước chảy xiết, công tác tìm kiếm gặp khó khăn nên phải tạm dừng trong đêm và triển khai trở lại từ sáng 5.10.

    Đến khoảng 6 giờ 40 sáng nay, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 phối hợp Công an xã Hải Ninh và người dân phát hiện thi thể anh Linh cách đập tràn hơn 500 m. 

    Nước lũ cuốn trôi 2 người đi cắm trại, một người tử vong - Ảnh 2.
    Nước lũ cuốn trôi 2 người đi cắm trại, một người tử vong - Ảnh 3.
    Nước lũ cuốn trôi 2 người đi cắm trại, một người tử vong - Ảnh 4.
    Nước lũ cuốn trôi 2 người đi cắm trại, một người tử vong - Ảnh 5.

    Các lực lượng của địa phương tìm kiếm nạn nhân trong đêm ngày 4 và sáng 5.10

    ẢNH: C.T.V

    Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ lũ quét, nước dâng đột ngột tại các khu vực đập tràn, suối và vùng hạ lưu khi mưa lớn xảy ra ở thượng nguồn, người dân cần cảnh giác khi mùa mưa lũ về.

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