Mưa lớn ở Quảng Trị khiến 1 người mất tích, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Chiều 10.10, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm 1 người phụ nữ bị nước cuốn trôi ở xã Dân Hóa.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày, bà H.T.L (50 tuổi, ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa) khi đang đi từ bản K - Ai cũ qua bản Bãi Dinh thì bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm bà L. ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU QUỐC TẾ CHA LO

Nắm được thông tin, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm bà L. Hiện tại công tác tìm kiếm nạn nhân đang được các lực lượng triển khai.

Cũng theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 17 giờ cùng ngày, mưa lớn diễn ra trên địa bàn phía bắc và vùng đồng bằng phía nam của tỉnh.

Mưa lớn đã khiến đường từ bản Cây Cà cũ vào bản Trung Sơn (xã Trường Sơn) bị ngập sâu so với mặt cầu khoảng 1 m. Tại Km 34+900, tuyến quốc lộ 9C xảy ra sạt lở đất đá khoảng 10 m³, gây ách tắc giao thông.

Các bản Dốc Mây, Trung Sơn, Xuân Tiến, Trường Lâm và bản Ploang - Rìn Rìn (xã Trường Sơn) hiện bị chia cắt giao thông do nước dâng và ảnh hưởng do sạt lở.

Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Trường Ninh đi Trường Sơn xảy ra sạt lở đất, đá tại khu vực taluy gây chia cắt giao thông. Tại xã Bắc Trạch có 4 tuyến giao thông liên thôn bị ngập từ 40 - 60 cm, có một khu vực dân cư bị ngập cục bộ đến 1 m.