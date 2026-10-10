Thuyền trưởng gần 8 giờ mất tích trên biển: 'Tôi nghĩ về vợ con và cố gắng bơi’

Như Thanh Niên đã thông tin sáng 10.10, kỳ tích đã xảy ra khi ông Nguyễn Mạnh Cường, thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá QB-93230-TS, trở về nhà an toàn sau gần 8 giờ mất tích trên biển.

Trước đó, lúc 11 giờ 55 phút ngày 9.10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tàu cá của ông Cường bất ngờ bị chìm, cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Tàu cá QB-98190-TS tiếp cận, cứu được 3 thuyền viên. Phát hiện ông Cường mất tích, các tàu cá trong khu vực phối hợp tìm kiếm.

Nhiều tàu bè tham gia tìm kiếm ông Cường vào chiều 9.10 ẢNH: THANH LỘC

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, ông Cường bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch. Chính quyền và người dân địa phương hỗ trợ quần áo, dùng ô tô đưa ông về nhà an toàn. Sức khỏe ông sau đó ổn định.

"Tôi từng nghĩ mình sẽ không về được với gia đình"

Sáng 10.10, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Cường đã dần lấy lại tinh thần. Nhớ lại sự cố xảy ra vào buổi trưa hôm trước, ông kể tàu cá bất ngờ bị phá nước, nước tràn vào khoang dữ dội.

Ba thuyền viên đi cùng tàu đứng ở khu vực cột cờ của tàu, sau đó bám vào một chiếc bè gỗ nên được cứu sống. Riêng ông vẫn bám trụ trên tàu đến phút cuối cùng, chỉ rời tàu khi con tàu gần như chìm hẳn.

Niềm vui của ông Cường sau sự cố sinh tử ẢNH: THANH LỘC

“Lúc đó tôi có phao và bám thêm một thùng phuy nhựa nhỏ. Cứ thế trôi lênh đênh trên biển”, ông Cường kể.

Theo ông, thời điểm xảy ra sự cố, mưa trút trắng trời. Suốt 8 giờ ngâm mình trong nước, ông cảm nhận rõ cái lạnh buốt và cơn đói hành hạ.

“Có những lúc chân tay buốt cóng, tôi nghĩ chắc chuyến này mình bỏ mạng trên biển rồi. Mưa gió thế này, ai ra cứu mình được. Nhưng nghĩ đến vợ và 3 đứa con còn nhỏ, mẹ già ở nhà, tôi lại cố gắng đạp chân, đẩy người về phía trước”, ông Cường nhớ lại.

Mẹ của ông Cường (bìa phải) không giấu được xúc động khi con trai trở về trước cửa tử ẢNH: THANH LỘC

Là người nhiều năm đi biển, quen với sóng gió và luồng nước, ông cố gắng tận dụng những lúc trời ngớt mưa để định hướng, gắng sức bơi vào bờ.

“Khoảng 19 giờ 30 ngày 9.10, tôi trôi dạt vào bờ biển. Sau này tôi mới biết đó là khu vực biển Lý Hòa, cách nhà hơn 20 km. Tôi nằm bẹp ở đó khoảng 20 phút để thở, rồi đi bộ thêm 15 phút nữa mới tìm được nhà dân để kêu cứu. Họ cho tôi quần áo, thức ăn rồi chở tôi về nhà”, ông Cường thuật lại.

Khoảnh khắc ông Cường trở về sau nhiều giờ mất tích khiến cả gia đình vỡ òa. Cuộc đoàn tụ diễn ra trong những cái ôm siết chặt và những giọt nước mắt xúc động, sau khoảng thời gian người thân thấp thỏm lo âu.

"Còn người là còn của"

Trò chuyện với PV Thanh Niên, ông Cường cho biết chiếc tàu cá, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm dưới đáy biển. Đây là con tàu cũ ông mua lại cách đây 4 năm để hành nghề. Tính cả ngư lưới cụ, tổng trị giá tài sản ước tính khoảng 500 triệu đồng.

"Mất của ai không tiếc. Nhưng may là tôi vẫn còn sống", ông Cường nói.

Lực lượng biên phòng đến động viên ông Cường ẢNH: THANH LỘC

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lụa (34 tuổi, vợ ông Cường) vẫn chưa hết xúc động khi chồng trở về an toàn. Dù vậy, bà vẫn vững vàng động viên gia đình vượt qua khó khăn: “Còn người là còn của. Chờ anh khỏe, gia đình sẽ gầy dựng lại”.

Sau khi biết tin ông Cường trở về an toàn, chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) đã đến thăm hỏi, chúc mừng ông may mắn vượt qua sóng gió, đồng thời động viên gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.