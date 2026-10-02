Lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích

Chiều 2.10, ông Đặng Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Kim Bảng (Nghệ An), cho biết người dân và lực lượng chức năng đang tìm kiếm một cặp vợ chồng bị mất tích sau vụ tai nạn lật thuyền trên sông Lam.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một nhóm người sử dụng 4 con thuyền để thu gom phế liệu trên sông Lam.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân ẢNH: H.DOAN

Khi đang thu gom tại đoạn sông thuộc địa bàn xã Kim Bảng, cách cầu Rộ khoảng 400 m về phía thượng nguồn thì thuyền của một cặp vợ chồng (chưa rõ danh tính, ngụ xã Vạn An, Nghệ An) bất ngờ bị lật và chìm khiến cả 2 nạn nhân rơi xuống sông.

Thời điểm thuyền bị chìm, các thuyền khác đang ở xa nên không phát hiện được sự việc. Một số người dân sau đó phát hiện người chồng chới với trên sông rồi chìm xuống nước nên hô hoán, đồng thời báo chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.