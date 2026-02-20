Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Hàng trăm người xuyên đêm tìm 2 nạn nhân mất tích vụ chìm thuyền trên sông Gianh

Thanh Lộc
Thanh Lộc
20/02/2026 09:58 GMT+7

Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh (đoạn qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) khiến 2 người tử vong, 2 người mất tích.

UBND xã Tuyên Bình (Quảng Trị) cho biết đến 7 giờ sáng nay 20.2, công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra trưa qua 19.2 vẫn đang được triển khai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 19.2, một thuyền dân sinh do ông Nguyễn Văn Tâm (68 tuổi, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình) điều khiển bị chìm khi đang lưu thông trên sông Gianh. Chiếc thuyền được ông Tâm mượn của một người dân trên địa bàn.

Hàng trăm người xuyên đêm tìm 2 nạn nhân mất tích vụ chìm thuyền trên sông Gianh- Ảnh 1.

Hàng trăm người tham gia tìm kiếm nạn nhân

ẢNH: THANH LỘC

Thời điểm gặp nạn, trên thuyền có 7 người, gồm ông Tâm, bà C.T.N (68 tuổi), chị Nguyễn Thị Bích Hà (36 tuổi, con ông Tâm) và các cháu Nguyễn Duy Khánh (12 tuổi), Nguyễn Tấn Phát (10 tuổi), Nguyễn Diễm Chinh (14 tuổi), N.A.N (3 tuổi, đều trú tại thôn Tân Hóa). Gia đình đang di chuyển bằng thuyền để đi chúc tết thì xảy ra sự cố.

3 người may mắn được cứu sống gồm chị Hà, cháu Khánh và cháu Phát, đang được theo dõi, chăm sóc y tế. Bà C.T.N và cháu N.A.N tử vong; ông Nguyễn Văn Tâm và cháu Nguyễn Diễm Chinh vẫn mất tích.

Hàng trăm người xuyên đêm tìm 2 nạn nhân mất tích vụ chìm thuyền trên sông Gianh- Ảnh 2.

Lực lượng công an tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ chìm thuyền

ẢNH: THANH LỘC

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Tuyên Bình huy động hàng trăm người gồm Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân tự vệ, các tổ an ninh cơ sở và người dân tham gia tìm kiếm; đồng thời phối hợp lực lượng của tỉnh và khu vực phòng thủ triển khai cứu nạn.

3 xuồng máy, 15 thuyền nhôm cùng áo phao, phao cứu sinh và các phương tiện hỗ trợ đã được huy động. Công an tỉnh Quảng Trị cũng điều động xuồng chuyên dụng, thiết bị lặn, thợ lặn chuyên nghiệp đến hiện trường, khoanh vùng khu vực tai nạn, tổ chức tìm kiếm cả trên mặt nước lẫn dưới lòng sông.

Hàng trăm người xuyên đêm tìm 2 nạn nhân mất tích vụ chìm thuyền trên sông Gianh- Ảnh 3.

Tìm kiếm nạn nhân chìm thuyền vào ban đêm

ẢNH: THANH LỘC

Do thời tiết và dòng chảy phức tạp, các tổ cứu hộ phải chia nhiều mũi, sử dụng móc câu, thiết bị dò tìm để mở rộng phạm vi rà soát dọc hai bên bờ sông.

Nguyên nhân chìm thuyền đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã khẩn trương huy động lực lượng để tìm kiếm nạn nhân. Chiều qua, 19.2, ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã có mặt tại hiện trường để động viên và chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. 

Hàng trăm người xuyên đêm tìm 2 nạn nhân mất tích vụ chìm thuyền trên sông Gianh- Ảnh 4.

Ông Hoàng Xuân Tân (ngoài cùng bên trái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị), chỉ đạo công tác tìm kiếm

ẢNH: Đ.V

Ông Tân chia sẻ với gia đình nạn nhân trước sự việc đáng tiếc xảy ra và đề nghị lực lượng quân sự, công an, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích và quan tâm chăm lo sức khỏe cho các nạn nhân.

Cùng với đó, chính quyền địa phương nhanh chóng giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân theo phong tục địa phương; đồng thời hỗ trợ lực lượng tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

