Vụ lật thuyền trên sông Gianh: 7 nạn nhân cùng một gia đình

Chiều nay 19.2, thông tin từ UBND xã Tuyên Bình (Quảng Trị) cho biết, toàn bộ các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Gianh đều là người trong một gia đình.

Theo thông tin ban đầu, chiếc thuyền bị lật có 7 người cùng trong một gia đình trú tại thôn Tân Hóa (xã Tuyên Bình), trong đó ông N.V.T (68 tuổi) bị mất tích, bà C.T.N (68 tuổi, vợ ông T.) đã tử vong. Chị N.T.H (36 tuổi, con dâu ông T.) cùng 2 con của chị H. là cháu N.D.K (12 tuổi) và N.T.P (10 tuổi) đã được cứu sống.

Hai người con khác của chị H. là N.D.C (14 tuổi) hiện đang mất tích và N.A.N (3 tuổi) đã tử vong.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích ẢNH: T.L

Các nạn nhân đều không mặc áo phao khi di chuyển bằng thuyền. Chính quyền địa phương cho biết đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, tuy nhiên vẫn còn trường hợp chủ quan.

Theo lực lượng chức năng, khu vực xảy ra vụ lật thuyền trên sông Gianh có mực nước sâu, khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, vào trưa ngày 19.2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ) xảy ra một vụ lật thuyền trên sông Gianh, đoạn qua thôn Xuân Hóa (xã Tuyên Bình; khu vực giáp ranh với xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị). Thời điểm trên, thuyền chở nhiều người bị chìm, 3 người đã được cứu kịp thời, 2 người chết; hiện 2 người vẫn mất tích.