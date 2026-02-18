Cháy nhà ở vùng núi Quảng Trị mùng 2 tết

Ngày 18.2 (mùng 2 tết), thông tin từ Đồn biên phòng Ba Nang (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa đến động viên, hỗ trợ một gia đình bị cháy nhà trên địa bàn.

Đồn biên phòng Ba Nang đến hỗ trợ gia đình bị cháy nhà ẢNH: B.H

Trước đó, lúc 13 giờ 30 cùng ngày, trên địa bàn thôn Ra Poong (xã Đakrông) đã xảy ra một vụ cháy, khiến ngôi nhà của anh Hồ Văn Hồi bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra vụ cháy nhà, gia đình anh Hồi đang đi chúc tết, vị trí ngôi nhà nằm ở đồi cao, khuất tầm nhìn, đến khi phát hiện đám cháy đã quá lớn.

Sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân cháy nhà nghi do bị chập điện. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Trước sự việc không may xảy đến với gia đình anh Hồi ở dịp Tết Nguyên đán, đại diện Đồn biên phòng Ba Nang đã đến hỏi thăm, động viên, trao các nhu yếu phẩm (chăn ấm, áo, gạo, mì tôm), tiền mặt, giúp gia đình vượt qua khó khăn sau vụ cháy.