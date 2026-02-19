Chìm thuyền trên sông Gianh ngày mùng 3 tết: 2 người chết, 2 người mất tích

Lúc 13 giờ chiều 19.2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch UBND xã Tuyên Bình (Quảng Trị) xác nhận với PV Thanh Niên tại địa bàn vừa xảy ra vụ chìm thuyền trên sông Gianh, làm 2 người chết và 2 người mất tích.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn làm 2 chết và 2 người mất tích ẢNH: THANH LỘC

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, trên sông Gianh đoạn qua thôn Xuân Hóa (xã Tuyên Bình; khu vực giáp ranh với xã Tuyên Hóa), một chiếc thuyền chở nhiều người (được cho là trong cùng một gia đình) đã bị chìm, 3 người đã được cứu kịp thời, 2 người chết.

Theo thông tin từ ông Hoàng Vĩnh Lợi, cũng là Phó chủ tịch UBND xã Tuyên Bình, số người hiện vẫn đang mất tích là 2 người. "Hiện chúng tôi đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Danh tính các nạn nhân, diễn biến vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin thêm sau", ông Lợi nói.

Rất nhiều lực lượng được huy động để tìm kiếm nạn nhân mất tích ẢNH: THANH LỘC

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Các phương tiện cứu hộ được huy động để rà soát khu vực xảy ra tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được xác minh, công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được khẩn trương thực hiện.