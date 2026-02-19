Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Chìm thuyền trên sông Gianh ngày mùng 3 tết: 2 người chết, 2 người mất tích

Thanh Lộc
Thanh Lộc
19/02/2026 15:20 GMT+7

Một vụ chìm thuyền trên sông Gianh (Quảng Trị) xảy ra vào trưa mùng 3 Tết Bính Ngọ, làm nhiều người rơi xuống sông, trong đó có 2 người chết và 2 người mất tích.

Lúc 13 giờ chiều 19.2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch UBND xã Tuyên Bình (Quảng Trị) xác nhận với PV Thanh Niên tại địa bàn vừa xảy ra vụ chìm thuyền trên sông Gianh, làm 2 người chết và 2 người mất tích.

Chìm thuyền trên sông Gianh ngày mùng 3 tết, 2 người chết, 2 người mất tích- Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn làm 2 chết và 2 người mất tích

ẢNH: THANH LỘC

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, trên sông Gianh đoạn qua thôn Xuân Hóa (xã Tuyên Bình; khu vực giáp ranh với xã Tuyên Hóa), một chiếc thuyền chở nhiều người (được cho là trong cùng một gia đình) đã bị chìm, 3 người đã được cứu kịp thời, 2 người chết.

Theo thông tin từ ông Hoàng Vĩnh Lợi, cũng là Phó chủ tịch UBND xã Tuyên Bình, số người hiện vẫn đang mất tích là 2 người. "Hiện chúng tôi đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Danh tính các nạn nhân, diễn biến vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin thêm sau", ông Lợi nói.

Chìm thuyền trên sông Gianh ngày mùng 3 tết, 2 người chết, 2 người mất tích- Ảnh 2.

Rất nhiều lực lượng được huy động để tìm kiếm nạn nhân mất tích

ẢNH: THANH LỘC

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Các phương tiện cứu hộ được huy động để rà soát khu vực xảy ra tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được xác minh, công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Khám phá thêm chủ đề

chìm thuyền sông Gianh mất tích Quảng Trị tết bính ngọ
Bình luận (0)

