TP.Huế: Chìm thuyền khi qua đoạn ngập lũ, 2 người tử vong

Chiều 14.6, ông Lê Tấn Phanh, Phó chủ tịch UBND xã Phong Bình (TX.Phong Điền) cho biết địa phương đang hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong trong đợt mưa lũ lo hậu sự.



Theo thông tin ban đầu, lúc 11 giờ ngày 14.6, anh Lê Phước Thưởng (27 tuổi), anh Lê Phước Tưởng (45 tuổi), ông Lê Phước Trình (48 tuổi, cùng ở xã Phong Bình) đi trên một chiếc thuyền từ thôn Trung Thạnh để đến điểm xây dựng lăng mộ ở khu vực Cồn Sải, thôn Vân Trình (thuộc xã Phong Bình) thì gặp sự cố chìm thuyền.

Người dân có mặt tại gia đình một nạn nhân để hỗ trợ lo hậu sự ẢNH: TẤN PHANH

Qua nắm bắt thông tin, UBND xã Phong Bình đã huy động lực lượng để cứu hộ các nạn nhân. Lực lượng chức năng kịp thời cứu được anh Tưởng; 2 nạn nhân còn lại tử vong, đã tìm thấy thi thể.

Phó chủ tịch UBND xã Phong Bình cho biết, 3 người này gặp nạn tại khu vực nước ngập khoảng 2 m. Đây cũng là khu vực đồng ruộng ngập sâu nhất xã trong đợt mưa lũ này.

Ông Thanh thông tin, đến nay nhiều tuyến đường tại xã Phong Bình vẫn đang ngập, nhiều nơi người dân đi lại bằng ghe thuyền. "Từ ngày 11.6 đến 13 giờ ngày 14.6, trên địa bàn xã Phong Bình do ảnh hưởng của bão số 1 đã có mưa to và rất to gây ngập lụt nặng, đến nay nhiều khu vực vẫn ngập sâu", ông Thanh nói.

Đến chiều 14.6, nhiều tuyến đường ở xã Phong Bình vẫn ngập ẢNH: TẤN PHANH

Trước đó, ngày 13.6, TP.Huế đã ghi nhận 2 nạn nhân ở xã Vinh Hưng (H.Phú Lộc) tử vong do đuối nước.

Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 13.6, anh N.V.A (24 tuổi) và em trai N.V.V (22 tuổi, ở thôn Diêm Trường 2, xã Vinh Hưng) ra khu vực đồng ruộng gần nhà để đánh bắt cá.

Thời điểm đó, do ảnh hưởng của bão số 1 nên khu vực này có mưa lớn, nước lũ chảy xiết, đồng ruộng ngập nước. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người thân không thấy 2 anh em về nên đến tìm kiếm nhưng không thấy, chỉ thấy đôi dép để trên bờ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. Đến 16 giờ ngày 13.6, lực lượng cứu nạn tìm thấy thi thể 2 anh em A. và V.

Bão số 1 gây mưa lớn nhất tháng sáu từ năm 1952