TP.Huế: Bắt cá ngoài đồng, 2 anh em đuối nước tử vong

Tối 13.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng, cho biết địa phương đang hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân đuối nước tử vong khi đi đánh cá.



Người dân địa phương có mặt tại nhà 2 nạn nhân để hỗ trợ lo hậu sự ẢNH: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ VINH HƯNG

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa nay, anh N.V.A (24 tuổi) và em trai N.V.V (22 tuổi, trú thôn Diêm Trường 2, xã Vinh Hưng) ra khu vực đồng ruộng gần nhà để đánh bắt cá.

Thời điểm đó, do ảnh hưởng của bão số 1 nên khu vực này có mưa lớn, nước lũ chảy xiết, đồng ruộng ngập nước.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người thân không thấy 2 anh em về nên đến tìm kiếm nhưng không thấy, chỉ thấy đôi dép để trên bờ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. Đến 16 giờ chiều nay, lực lượng cứu nạn tìm thấy thi thể 2 anh em A. và V.

"Gia đình 2 nạn nhân này thuộc diện khó khăn. UBND xã đã hỗ trợ 5 triệu đồng để gia đình lo hậu sự, đồng thời cử cán bộ túc trực tại đây. Địa phương rất mong các nhà hảo tâm chung tay, giúp đỡ để san sẻ phần nào khó khăn cùng người thân các nạn nhân", ông Huy nói.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn TP.Huế cảnh báo, do ảnh hưởng của rìa phía tây hoàn lưu bão số 1, ngày và đêm nay 13.6 tại TP.Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa dự báo phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.