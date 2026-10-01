Nghệ An phê duyệt quy hoạch khu Trung tâm hành chính tỉnh gần 42 ha

Ngày 1.10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm hành chính tỉnh.

Theo quy hoạch, khu Trung tâm hành chính tỉnh có diện tích gần 42 ha, nằm phía tây bắc đại lộ Vinh - Cửa Lò. Trong đó, phần diện tích thuộc phường Vinh Lộc hơn 33,5 ha và xã Đông Lộc hơn 8,1 ha.

Khu trung tâm hành chính sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng, nhằm đáp ứng yêu cầu làm việc của các cơ quan cấp tỉnh, đồng thời tạo động lực phát triển không gian đô thị dọc đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Trụ sở HĐND và UBND tỉnh Nghệ An hiện nay ẢNH: KHÁNH HOAN

Theo quy hoạch, mật độ xây dựng toàn khu được khống chế không quá 40%; công trình có thể xây dựng tối đa 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, đáp ứng chỗ làm việc cho khoảng 2.130 người.

Dự kiến, khu Trung tâm hành chính tỉnh sẽ bố trí trụ sở các cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Liên minh Hợp tác xã và các sở, ngành như Công thương, GD-ĐT, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại vụ, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo. Ngoài ra còn có Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Thanh tra tỉnh và một số cơ quan liên quan.

Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là cơ sở để Nghệ An tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch, kiến trúc, đồng thời thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư và xây dựng.

Trung tâm hành chính mới của tỉnh Nghệ An sẽ xây dựng cạnh tuyến đường Vinh -Cửa Lò ẢNH: KHÁNH HOAN

Theo UBND tỉnh Nghệ An, phương án quy hoạch, kiến trúc được lựa chọn phải bám sát định hướng quy hoạch phân khu đại lộ Vinh - Cửa Lò và khu vực hai bên tuyến đường này.

Các công trình được định hướng theo phong cách hiện đại, trang trọng, phù hợp điều kiện tự nhiên, khí hậu địa phương, hài hòa với cảnh quan xung quanh.

Đồng thời, phương án cần đáp ứng yêu cầu sử dụng trước mắt và lâu dài, nghiên cứu tạo lập bản sắc, đặc trưng riêng và điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan cho khu Trung tâm hành chính tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An lưu ý các chỉ tiêu, thông số cụ thể về mật độ xây dựng, tầng cao công trình, số lượng cơ quan và người làm việc sẽ được xác định theo phương án thi tuyển quy hoạch, kiến trúc được lựa chọn.